Trayectorias Literarias Dominicanas: Silvio Torres-Saillant

Nació el 11 de agosto de 1954 en Santiago de los Caballeros, pero reside desde hace muchos años en Estados Unidos de América, específicamente desde el 1973, formando parte de la afamada diáspora literaria dominicana.

Ensayista, lingüista, humanista y catedrático. Importante es señalar que este erudito nuestro inició su vida profesional como humilde zapatero. Se hizo licenciado con una concentración en radiodifusión y subespecialidades en inglés, latín, español, francés, por el Brooklyn College, recinto universitario de la Universidad Municipal de Nueva York; luego estudia Literaturas Comparadas en New York University, añadiendo el portugués a sus lenguas de trabajo; posteriormente obtiene una maestría tras la presentación de una tesis de grado en la que examina el nexo entre la novela de caballerías de la Península Ibérica y las expresiones paralelas que se daban coetáneamente en Francia, Alemania, Inglaterra e Italia durante el Medioevo y el Renacimiento; en este mismo alto centro de estudios completa su doctorado tras presentar una tesis de grado sobre el parentesco estético, cultural y social entre la producción literaria de las distintas zonas lingüísticas del Caribe, con énfasis en la escritura de autores de habla inglesa, francesa y española, sin descuidar la holandesa o las lenguas criollas originarias de la región. Es catedrático del Departamento de Inglés de la Universidad de Syracuse. Impartía literaturas inglesa y norteamericana en Hostos Community College y en the City College of New York, donde además encabezó la creación del Instituto CUNY de Estudios Dominicanos. Ha sido Profesor de Amherst College (Massachusetts), Universidad de Roskilde (Dinamarca), Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Harvard (Massachusetts) y Universidad Javeriana (Colombia), entre otras.

En el haber bibliográfico de Silvio Torres-Saillant figuran títulos propios y en calidad de coautor, escritos en inglés o en español, entre las que podemos mencionar The Once and Future Muse: The Poetry and Poetics of Rhina P. Espaillat (en coautoría con Nancy Kang), An Intellectual History of the Caribbean, Caribbean Poetics: Toward an Aesthetic of West Indian Literature, The Dominican Americans (en autoría con Ramona Hernández), El retorno de las yolas: Ensayos sobre diáspora, democracia y dominicanidad, An Introduction to Dominican Blackness. New York: CUNY Dominican Studies Institute, El tigueraje intelectual, Diasporic Disquisitions: Trasnationalism, Dominicanists, and the Community, The Challenges of Public Higher Education in the Hispanic Caribbean (en coedición con María J. Canino), Desde la Orilla: hacia una nacionalidad sin desalojos (en coedición con Ramona Hernández y Blas R. Jiménez) y Recovering the US Hispanic Literary Heritage (en coedición con José Aranda) y varios más. Además de libros, ha producido más de 40 ensayos para revistas académicas, alrededor de 35 columnas periodísticas, prefacios, entradas enciclopédicas y un sinnúmero de entrevistas. Su bibliografía pasiva es sumamente extensa, como es de suponerse. Silvio Torres-Saillant asume la prosa ensayística, enfocándose en temas de historia cultural, análisis literario con énfasis en las relaciones sociales, el papel de las élites eruditas en los regímenes de injusticia y desigualdad social y el origen del pensamiento racial.

Silvio Torres-Saillant ha dictado gran cantidad de importantes conferencias magistrales en Alemania, Barbados, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Rusia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaҫao, Dinamarca, Escocia, Inglaterra, Italia, Jamaica, México, Puerto Rico, Trinidad & Tobago y, por supuesto, en República Dominicana, además de ciudades múltiples a lo ancho de todo el territorio norteamericano.

Ha sido merecedor de incontables reconocimientos y premios, entre los que podemos señalar haber sido condecorado con la Orden al Mérito de Duarte Sánchez y Mella en Grado de Comendador por el presidente de la República Dominicana en el marco de la VIII Feria del Libro Santo Domingo 2005. En el 2015 obtuvo el Frank Bonilla Public Intellectual Award, premio otorgado por la sección de Latino Studies en el congreso anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). En el 2017 fungió como orador principal para abrir la edición 58 del Premio Literario Casa de las Américas y ese mismo año se le dedicó la XI Feria del Libro Dominicano en Nueva York.

El catedrático Néstor E. Rodríquez estima que Silvio Torres-Saillant asume el debate de ideas como una forma de pedagogía pública. Cada uno de los ensayos constituye una máquina de indagación infalible que fuerza a la reconsideración de aspectos normalizados al punto de la mitificación en el imaginario social dominicano, a saber: la prevalencia de la cultura del autoritarismo y el machismo, la imagen falseada de la composición racial del dominicano, la xenofobia, la demonización de la diáspora.

El historiador y académico Frank Moya Pons considera a Silvio Torres-Saillant como un raro espíritu comprometido únicamente con la búsqueda de la verdad, independientemente de quien la posea y en donde esta se encuentre. Y qué decir de sus ideas sobre la conducta política e ideológica de los obispos dominicanos, o de políticos trujillistas adaptados a la democracia.

Concluyo esta entrega de TRAYECTORIAS LITERARIAS DOMINICANAS con un fragmento de un ensayo de Silvio Torres-Saillant:

Voz clamante en el desierto

“El genocidio cometido en contra de haitianos y dominico-haitianos residentes en la región fronteriza para el otoño del 1937 generó una lógica maligna que le dio al asesinato masivo categoría de acción patriótica en defensa de la pureza de la nación. La lógica de la limpieza étnica, la cual mostró su rostro siniestro en la retórica justificativa que siguió a la masacre del 1937, ha mantenido su embrujo en el imaginario del pensamiento trujillista que ha sobrevivido. Los dominicanos descendientes de hatianos ocupan una posición de asfixiante marginalidad en la sociedad. El acceso a la educación y a otros servicios sociales básicos raras veces les llega sin lucha. Algunos líderes políticos hacen carrera promoviendo rutinariamente el sentimiento anti-hatiano con el fin de acentuar un tipo peculiar de patriotismo a la vez de asegurarse el bienestar material.”

Por Ramón Saba

