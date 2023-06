Trayectorias Literarias Dominicanas: Bonaparte Gautreaux Piñeyro

Nació el 9 noviembre de 1937 en Sabana de Chavón, La Romana. Sus más cercanos amigos le llamamos cariñosamente Cabito o K-bito.

Ensayista, escritor, músico y periodista. Estudió dos años en la Facultad de Derecho de Universidad de Santo Domingo y un año en la Escuela Periodismo de ese mismo alto centro de estudios; también en la Universidad Organización y Método (O&M) realizó estudios de administración y contaduría. Fue tambor mayor de la banda de música d Barahona y maestro de alfabetización en la cárcel pública de esa misma comunidad, trabajó como inspector de Rentas Internas; cónsul en La Guaira, Venezuela; secretario de la Comisión de Daños de Guerra; viceministro de la Presidencia del gobierno que encabezó el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó; asistente del presidente del Banco Nacional y de Seguros Pepín; redactor de Noti-Tiempo en Radio Comercial; administrador de Créditos Comerciales (Primera empresa que emitió tarjetas de crédito en el país); jefe de redacción del diario El Sol; redactor de El Nacional y posteriormente sub-jefe de redacción; director de la Revista Ahora; dirigió por muchos años, el suplemento Cultura del periódico El Nacional de ¡Ahora!; gerente comercial de Empresas Técnicas (Olivetti); organizador periódico Hoy; director del diario La Nación; presidente de Radiotelevisión Dominicana; administrador Transmisiones de Radio y Televisión de los Juegos Centroamericanos Santiago 1986; presidente Consejo Nacional de Drogas; coproductor de “La historia de la Noticia”; recuento semanal de radio en Radio Comercial; analista y crítico en Radio Onda Musical y en Matutino Super Q.

En el haber bibliográfico de Bonaparte Gautreaux Piñeyro se encuentran varios títulos; de cuentos Cuentos del Abuelo Julio, La ciudad clandestina y Los secretos del General; novelas: Al final del arcoíris, El viaje de Don Enrique y La muerte de Raquel Martínez; de ensayo: El tiempo de la tormenta; Caamaño, Bosch y el PRD (considerado el libro más vendido del año 1994); de historia: El gobierno de Caamaño; de memorias: Memorias de Medio Tiempo, La guerra de abril de 1965 y Santo Domingo, Guerra Patria 1965; Mi Memoria; Una visión personal, entre otras. Tiene varias obras inéditas listas para publicarse. Ha dictado importantes conferencias, tanto en el país como en el extranjero y ha escrito los impactantes artículos Atisbando, colección publicada en el periódico El Nacional. Ha sido jurado de importantes certámenes literarios de República Dominicana, especialmente en los premios anuales de literatura que organiza el Ministerio de Cultura y la Fundación Corripio. Nunca ha participado como miembro de ningún grupo literario.

Bonaparte Gautreaux Piñeyro ha sido merecedor de importantes premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos podemos resaltar el Premio de Casa de Teatro en la categoría de cuentos y por igual el Movimiento Cultural Dominicano («A partir de esta noche» y «Sonámbulo»); Premio de la Cámara del Libro y Premio Nacional de Novela de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. En el 2022 fue escogido a unanimidad por los miembros del jurado como Premio Nacional de Periodismo, el cual reconoce la trayectoria de vida de los profesionales de la comunicación.

El escritor Manuel Vargas Payano asegura que cuando un hombre como Bonaparte Gautreaux Piñeyro, que ronda los ochenta y tres años, se da el lujo de reírse a carcajadas como un niño, el viento se detiene para escuchar su risa. Si ese hombre lleva en su corazón un trozo de la patria, entonces debemos interesarnos por saber la causa de esa alegría que, emulando al querido e irreverente viejo que la porta, transita a paso lento y sin pedir permiso, acompañado de libros, afectos, recuerdos y proyectos.

El ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, destacó que Bonaparte Gautreaux Piñeyro, siempre ha tenido claro que, desde sus orígenes, el periodismo ha sido un instrumento para la información como antesala de la libertad y que. por eso, desde su trinchera periodística en cualquiera de los tantos medios de comunicación para los que trabajó, siempre asumió la defensa de la democracia y sus valores, convencido de que el periodismo debe ser un cómplice de la libertad y la democracia para lograr mejores ciudadanos.

Finalmente, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, al entregarle el Premio Nacional de Periodismo 2022, expresó: “Exaltar la figura de hombres y mujeres que como nuestro querido Cabito se han curtido en el trabajo decente, intachable y siempre en favor de los mejores intereses de la democracia y del pueblo dominicano, es un deber de todo demócrata. Gautreaux Piñeyro es un ejemplo de ética, de trabajo constante, de trayectoria intachable y ejemplificadora, por todo ello es la persona elegida este año para recibir el Premio Nacional de Periodismo”.

Concluyo esta entrega de TRAYECTORIAS LITERARIAS DOMINICANAS con un fragmento del cuento “El sonámbulo” de Bonaparte Gautreaux Piñeyro (K-bito):

“Exactamente, Rodríguez. Tu otra vida es una vida que no existe. Que no existe como para que puedas de¬cir en una reunión de amigos: “Ayer le caí a patadas en los cojones a un maldito comunista que no quería hablar”. Porque ya tú tienes pocos amigos. Y tienes po¬cos amigos porque hace tiempo, es más… creo que des¬de que te trasladaron tienes miedo. Mucho miedo. Mie¬do de ir a meter la pata diciendo más de lo que debas o conversar sobre las cosas secretas del Departamento Secreto y entonces vayas tú a ir a caer preso sabiendo las cosas que hacen para que una gente hable cuando se cree que un preso sabe algo que les interesa y no quiere hablar. O en muchos casos resulta que el preso no sabe nada. No sabe nada a pesar de la obstinante preocupación de algún oficial que quiere demostrarle al preso que él sabe de lo que no sabe y entonces con el calar del cuarto de los interrogatorios va subiendo el encojonamiento del oficial hasta que… Quizá por eso es que te has alejado de; tus amigos y de tus parientes. Te has convertido en un hombre solo. Solo y miedoso. Solo y acechón. Acechón y curioso y averiguador de, vidas ajenas. Rodrí¬guez, cualquiera no te conoce ahora…”

Por Ramón Saba

