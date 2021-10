Travis Barker le pide matrimonio a Kourtney Kardashian a orillas de la playa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El ex baterista de “Blink-182”, Travis Barker, le pidió matrimonio el pasado domingo a la estrella de “Keeping Up With the Kardashians”, Kourtney Kardashian, en el hotel Rosewood Miramar en Montecito, California; reafirmando que quiere una unión para siempre.

Barker hizo estallar la pregunta a orillas de la playa, donde la pareja fue fotografiada de pie dentro de un elaborado arreglo de rosas rojas y velas mientras se abrazaban.

“para siempre @travisbarker”, escribió Kourtney Kardashian en las redes sociales después de la propuesta.

La hermana de Kourtney, Kim Kardashian, publicó un video de la pareja besándose en Instagram y Twitter donde el anillo de compromiso, un diamante ovalado se ve en todo su esplendor. Ella escribió: “KRAVIS FOREVER”.

Kourtney también publicó varias historias de Instagram que muestran el video y una cama con pétalos de rosas rojas en forma de corazón.

Este será el primer matrimonio de Kourtney; Barker ha estado casado dos veces antes con Melissa Kennedy y Shanna Moakler. La pareja hizo oficial su relación en Instagram en febrero cuando compartieron una foto tomados de la mano. Luego, en abril, Barker se tatuó el nombre de Kourtney en el pecho.

Su romance se ha intensificado durante el último año y la pareja ha compartido su amor con sus fans en línea y en eventos como los VMA de este año. ¡Felicitaciones a los que pronto serán Barker-Kardashians!

