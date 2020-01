Trato preferencial a Kawhi y George provoca disgustos en los Clippers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Pese a que Los Ángeles Clippers marchan con un record de 31-14, parece que en el vestuario las cosas no van tan bien. Según han informado Sam Amick y Jovan Buahn, periodistas de The Athletic, algunos de los miembros del conjunto consideran que existe un trato preferencial hacia Kawhi Leonard y Paul George, lo que ha generado ciertas molestias en el vestuario. Por ejemplo, esta temporada han sido canceladas dos sesiones de ejercicio, y no son pocos los jugadores que creen que esto se ha debido a peticiones directas de Kawhi, a pesar a que el dirigente Doc Rivers ha negado que el alero haya tenido cualquier tipo de influencia.

Este descontento es algo que ya dejó entrever Montezl Harrell en unas recientes declaraciones, en las que afirmó lo siguiente: “No somos un gran equipo. Tenemos dos jugadores nuevos que no estaban con nosotros el año pasado y creo que tenemos que darnos cuenta de ello y de que somos un equipo que aún tiene cosas que trabajar si queremos ganar cada noche”.

Según los comunicadores, Harrel expresó en estas frases un pensamiento muy común en la plantilla, y Doc Rivers se mostró bastante enfadado con él por sus palabras en la reunión del día siguiente.

Leonard y George son actualmente los máximos apuntadores de los Clippers con 27.1 y 23.5 anotaciones respectivamente, pero aparentemente su inclusión en la nueva plantilla no está siendo tan fácil como cabía esperar. Si algo caracterizó a los angelinos el año pasado fue lo coral que era su funcionamiento, y parece que varios de los hombres acostumbrados a ello podrían ver una amenaza en ciertas actitudes de los nuevos, aunque de momento esto no pasa de ser un rumor que, eso sí, habrá que seguir muy de cerca.

Anuncios

Relacionado