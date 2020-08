Trasladan a Unidad Violencia de Género a joven lanzó café a empleada estación de combustibles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Policía informó este lunes que trasladó a una Unidad de Violencia de Género a Jaziel Morel Tejada, quien lanzó café caliente a una empleada de una estación de combustibles.

A través de sus redes sociales, la uniformada sostuvo que Morel fue trasladado desde la Fiscalía del Distrito Nacional a la referida Unidad, localizada en la avenida Rómulo Betancourt por la agresión en contra de Raysa Vásquez.

Morel se presentó en la mañana de hoy a la Fiscalía en compañía de su abogado, Rafael Ariza.

Ariza indicó en ese momento que el hecho ocurrió tras una discusión entre ambos y que “la muchacha lo insultó, le dijo una serie de cosas, saben que el video no tiene audio, entonces uno lo que ve es la reacción, no lo que generó esa acción, pero no se está justificando, está hecho y se está presentando por eso”.

