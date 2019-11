Tras una pausa la chica De Calle regresa a su horario estelar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Dominicana continúa Marcando la Diferencia, los Domingos a las 10pm por Teleantillas y durante la temporada navideña en horario vespertino por Telesistema.

Dafne Guzmán sigue rompiendo las barreras de los estigmas de la mujer en la tv. Enfocada en lo que quiere, inquieta y apasionada, tras un pequeño break , la conocida chica De Calle proyecta madurez y sorprendente ecuanimidad ante la noticia de su regreso a la pantalla chica “La verdad es que aunque para muchos estuve fuera del aire, siempre me mantuve trabajando, diariamente en vivo en “A 2 Cámaras” el segmento de entretenimiento del canal, en la radio tanto en La Nota como en La 91, así como en mis maestrías de ceremonia que tanto me encantan” aseguró sin perder su característica frescura, la comunicadora que en este 2019 cumplió 23 años de carrera en su haber periodístico, en los que mantenerse siempre ajena a los dimes y diretes propios de la industria del entretenimiento, han sido fundamentales en su posicionamiento y respeto.

“Estos meses de silencio se me hicieron eternos, creo que si seguía así me iba enfermar” dijo entre risas Dafne, de quien en un recuento por los caminos recorridos y encuentro con celebridades de trascendencia mundial, confirmamos que es mucho más que una afamada reportera de RD.

En esta etapa de renovación Dafne no puede pasar por alto, su orgullo como dominicana y todas las cosas positivas que diariamente pasan en su país “Lo bueno tambien hay que cacarearlo, por eso cuando me llamaron para

– Santo Domingo Marcando la Diferencia – no titubié en decir que sí” expresó entusiasmada al referirse al programa semanal que desde principios de Junio conduce y en el que narra con su peculiar estilo, el arduo trabajo profesional y humano, que diariamente realiza la alcaldía con la intención de que todos disfrutemos a plenitud de un mejor Santo Domingo; El mismo se transmite cada Domingo a las 10pm por Teleantillas, bajo la producción de Javier Morla.

En esa misma línea Dominguera y apelando a su recurrente versatilidad, durante la época pascuera, Telesistema abre un espacio especial de 5:30 a 6pm para que la niña consentida de la televisión dominicana, converse y celebre con las figuras de mayor repunte, sobre sus logros en este año, planes para navidad y fín de año en “La Entrevista Christmas Edition” la cual tiene como fecha de inicio el próximo 17 de Noviembre y en el que promete llenarnos de alegría y emociones.

