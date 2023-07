Tras Rolen, Beltré se proyecta como el siguiente 3B en el Salón de la Fama

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK. – En los anales de Grandes Ligas, Scott Rolen está en el décimo lugar de todos los tiempos en WAR acumulado (versión Baseball-Reference) entre los antesalistas, con 70.1 en sus 17 años en Grandes Ligas. Entre 1996 y el 2012, Rolen conectó 316 jonrones, uno de 14 jugadores que han alcanzado dicha cifra jugando en la esquina caliente (dicha lista excluye a figuras como Manny Machado, recién llegado a los 300 HR en general, y a Alex Rodríguez, que jugaron también en el campo corto; también hay dos 3B activos, Nolan Arenado y Evan Longoria, en el club de los 300).

Gracias esos 316 bambinazos, más 517 dobles, OPS de .855, OPS+ de por vida de 122 y ocho Guantes de Oro en la antesala, Rolen fue elegido al Salón de la Fama en el último ciclo con el 76.3% de los votos (justo por encima del 75% necesario) de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA). Será exaltado este domingo en Cooperstown, con una placa luciendo la gorra de los Cardenales de San Luis.

“Era bien difícil para mí. Traté de jugar con el mayor esfuerzo posible”, dijo Rolen, quien una y otra vez ha comentado sobre su nivel de talento y cómo tuvo que superar algunas limitaciones naturales para triunfar en el nivel más alto del béisbol. “Quería procurar jugar, prepararme y esforzarme más que cualquier otro. El batear jamás fue una situación muy natural para mí; tuve que trabajar mucho a diario en eso y luchar cada turno. En el camino, la defensa se volvió un poco más natural para mí”.

El resultado del esfuerzo fue un premio a Novato del Año de la Liga Nacional con los Filis en 1997, siete convocaciones al Juego de Estrellas y dos participaciones en la Serie Mundial, incluyendo un título del Clásico de Otoño en el 2006 con los Cardenales.

Un vistazo al sistema de JAWS de Baseball-Reference–que mide el valor de un jugador basándose en sus números, su apogeo, la competencia de su época y la comparación con otros de su posición—nos dice que Rolen es el último de una serie de antesalistas que han dado la talla. Estando en ese décimo lugar, ocho de los que lo superan están en el Salón de la Fama. Y el otro, Adrián Beltré, debutará en la boleta de la BBWAA al final de este mismo año. El dominicano seguramente será el próximo tercera base con una placa en Cooperstown.

“Siempre he visto la tercera base como una posición íntegra en cuanto a la defensa se requiere”, comentó Rolen.

Si Rolen fue digno del Salón en su sexta oportunidad en la boleta, Beltré debe de serlo en su primera. El quisqueyano está cuarto en WAR (93.5) y en JAWS (71.1, comparado con 56.9 de Rolen) de todos los tiempos entre los antesalistas de la historia, superado sólo por Mike Schmidt, Eddie Mathews y Wade Boggs.

En el caso de Beltré, también es superado sólo por Schmidt y Mathews en cuadrangulares como tercera base (419) y está segundo en dobles (636) y primero en empujadas (1,707) en ese sentido, con una ventaja de más de 100 sobre el segundo lugar, Schmidt, en este último departamento. Y con cinco Guantes de Oro, sus argumentos para el Salón no son debatibles.

Sin duda alguna, Beltré será el próximo de los antesalistas en Cooperstown y el quinto dominicano con placa en el museo después de Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero padre y David Ortiz. Pero ahora le toca a Rolen llevar la antorcha de los tercera base.

“Agradezco los votos y valoro de verdad que alguien me crea digno del Salón de la Fama”, expresó Rolen con su acostumbrada humildad. “¿Pero decir que estoy a la par con nombres como Ty Cobb y Babe Ruth y Hank Aaron? Eso no es real. Esos hombres son verdaderas leyendas. Me siento grandemente honrado de compartir esa galería (de placas) con ellos”.

