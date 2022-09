Tras revuelo con su rostro, Zac Efron explica las razones e informa que sufre agorafobia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN NOVEDADES. – El actor estadounidense, Zac Efron, causó revuelo tras su rostro hermoso y de apariencia facial definida, cambiar de manera drástica.

Efron de 34 años, explicó que sufrió una caída, en la que además de casi perder la vida, se rompió la mandíbula, provocando el crecimiento de los maseteros.

“Fue gracioso. Fue un asco. Casi me muero, pero estoy bien”, dijo durante una entrevista en el Festival de Cine de Toronto.

De acuerdo con lo relatado por la revista “Men’s Health”, el actor corría por su casa cuando se resbaló y golpeó en la esquina de una fuente, lo que le ocasionó graves heridas y un desmayo.

Efron, recuerda que cuando despertó tenía el “hueso de la barbilla colgando”.

También, mencionó que supo acerca de los rumores de su nueva apariencia debido a que su madre le hizo un comentario, pero esto nunca le importó.

“Mi madre me lo dijo (los rumores que circulaban). Nunca leo Internet, así que realmente no me importó”, manifestó.

El actor estadounidense añadió que también, tuvo otras heridas causadas por el entrenamiento físico al que se sometió para cumplir con su agenda artística, ya que interpretó un personaje en la película “Baywatch” donde apareció con un cuerpo musculoso.

Zac también informó que sufre agorafobia, un trastorno de ansiedad que provoca miedo a los lugares repletos de mucha gente y a las situaciones que pueden ocasionar impotencia o vergüenza.

Con 54.6 millones de usuarios en Instagram y unos 15.1 millones en Twitter, Zac Efron es popular por películas como “The Beach Bum” a las órdenes de Harmony Korine (“Spring Breakers”, 2012) y en cuyos créditos estuvo acompañado por Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher y Martin Lawrence.

También interpretó al asesino en serie Ted Bundy en “Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile”.

Este 2022, Zac Efron ha vuelto a reaparecer públicamente debido al estreno de “The Greatest Beer Run Ever”.

El actor estadounidense interpreta a un ex marino que decide llevar cerveza a los soldados que combatían en la guerra de Vietnam.

La cinta fue presentada en el Festival de Cine de Toronto, pero su protagonista no pudo evitar los comentarios sobre su cambio de imagen.

Además de Zac Efron y Rusell Crowe, el elenco de actores está conformado por Jacke Picking, Will Ropp, Archie Renaux, Kyle Allen, Ruby Ashbourne Serkis y Bill Murray.

“The Greatest Beer Run Ever” está dirgida por Peter Farrelly (“Green Book”), quien adaptó la obra original a guion cinematográfico con la ayuda de Brian Currie y Pete Jones para la productora Skydance Media.

