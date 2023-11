Tras resultados negativos del béisbol en eventos internacionales, Probeisbol podría ser opción, pero…

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El béisbol dominicano y sus selecciones nacionales no han tenido el mejor año tras caer en el Clásico Mundial de Béisbol, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y el último tiro es el Premundial U23, que también no pudo llegar a la segunda ronda.

A todo esto, la gente se pregunta, ¿Qué pasa con Probeisbol?

Es un programa que se realizó en busca de llevar el béisbol dominicano a los Juegos Olímpicos de Tokio. Allí se conquistó la medalla de bronce, sin embargo, luego de ese gran resultado y esa presea, ninguna selección de mayores no ha podido dar ese resultado que los fanáticos del patio piden.

Probeisbol, que fue presentando en mayo del 2018, es dirigido por el empresario Felipe Vicini, que también es el presidente del exitoso programa Creso.

“Probeisbol siempre está a la orden, pero no bajo cualquier criterio. Existen parámetros para poder apoyar. Cuando ha sido así, hemos sido exitosos”, escribió Kai P. Schoenhals, quien fuera directivo de Probeisbol, respondiendo a una pregunta de quien suscribe en la red social Twitter -si Probeisbol entra de nuevo al ruedo, sabemos que las cosas pueden cambiar, ya que la Fedobe no puede solo, son muchas selecciones y quizás no tienen los recursos suficientes-.

Probeisbol siempre está a la orden, pero no bajo cualquier criterio. Existen parámetros para poder apoyar. Cuando ha sido así, hemos sido exitosos. — Kai P. Schoenhals (@schoenhals) November 29, 2023

Otro que también se hizo eco fue Manuel Luna, quien es muy allegado al presidente de Probeisbol y Creso, Felipe Vicini.

“Probeisbol siempre ha estado y estará en la mejor disposición de colaborar con Fedobe y la federación y Juan Núñez siempre lo ha sabido. El béisbol nos une a todos”, respondió Manuel Luna.

@probeisbolrd siempre ha estado y estará en la mejor disposición de colaborar con @FedobeRD … Y la federación y @neponunez siempre lo ha sabido. El Beisbol nos une a todos. https://t.co/SgRVzrKOsV — Manuel José LunaSued (@manuellunasued) November 29, 2023

Mientras que Juan Núñez, presidente de Fedobe, admitió que esa institución está de acuerdo con el regreso de Probeisbol en pro del béisbol dominicano.

“Fedobe tiene las puertas abiertas para todo el que quiera ayudar al béisbol dominicano y sus selecciones. Probeisbol nos ayudó una vez para llevar el béisbol a los Juegos Olímpicos y nos gustaría que ese grupo regrese, el béisbol lo necesita”, señaló Núñez a El Nuevo Diario anoche.

“Probeisbol, Lidom, sus equipos, todos nos pueden ayudar. Reitero, es para nosotros de gran importancia el regreso de Probeisbol a la Fedobe y nuestras selecciones. Probeisbol podría ser de gran ayuda en un momento que no ha sido el mejor para este deporte en selecciones de mayores”, argumentó Núñez.