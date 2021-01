Tras recibir las dos dosis de vacuna, congresista Adriano Espaillat anuncia dio positivo a COVID-19

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Adriano Espaillat, congresista por el Distrito 13 de Nueva York, anunció este jueves que dio positivo a una prueba de COVID-19, tras recibir dos dosis de la vacuna contra el virus.

El anuncio fue hecho por el político de origen dominicano en su cuenta de Twitter.

“Estoy siguiendo las instrucciones de mi médico y me estoy poniendo en cuarentena en casa después de haber dado positivo en la prueba de COVID-19”, indicó.

El mensaje de Espaillat indica que “me han administrado ambas inyecciones de la vacuna contra el COVID-19 y me han seguido haciendo pruebas con regularidad, uso mi mascarilla y sigo las pautas recomendadas”.

Agregó que “continuaré con mis deberes representando al distrito congresual 13 de Nueva York de forma remota hasta que reciba la autorización de mi médico. Animo a todos los residentes a seguir las pautas de salud pública para prevenir la propagación del virus”.

Asimismo, pidió a “todos mis electores del Distrito 13 de Nueva York y colegas dentro y alrededor del Complejo del Capitolio: Por favor, dé prioridad al distanciamiento social entre sí, incluso si eso le molesta y le quita tiempo a otros elementos de su apretada agenda y usen la mascarilla”.

El congresista se puso la vacuna de Pfizer/BioNTech a finales de diciembre de 2020, en el Capitolio de Estados Unidos. La segunda dosis la recibió la semana pasada, según sostuvo en la referida red social.

To all of my #NY13 constituents and colleagues in and around the House chamber and Capitol Complex: Please prioritize social distancing from one another – even if that inconveniences you and takes time away from other items on your busy schedules – and #WearAMask

— Adriano Espaillat (@RepEspaillat) January 14, 2021