Tras polémicas declaraciones sobre el aborto, Héctor Acosta “El Torito” pide disculpa a las iglesias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta “El Torito”, se disculpó con “todas las iglesias de República Dominicana”, tras las polémicas declaraciones que emitió el pasado viernes donde las invitaba a que se concentren en llevar la palabra de Dios a los templos, y no incentivar la violencia convocando a marchas.

“Apoyo las 3 causales y punto. Este país debe erradicar el que todo sea teoría, y concentrarnos en la acción. A las iglesias que se concentren en llevar la palabra de Dios a los templos, y no incentivar la violencia convocando a marchas”, manifestó el también cantante a través de su cuenta de Twitter generando controversiales opiniones a favor y en contra.

Apoyo las 3 causales y punto. Este pais debe erradicar el que todo sea teoria , y concentrarnos en la accion. A las iglesia que se concentren en llevar la palabra de Dios a los templos, y no incentivar la violencia convocando a marchas. #oremos — Hector Acosta EL TORITO. (@ElTorito48) March 19, 2021

En ese sentido, vía una publicación colgada en su cuenta de Instagram, Acosta manifestó que “quiero dirigirme de una manera muy sincera a todas las iglesias de República Dominicana y pedirles perdón porque no fue la manera más adecuada para dirigirme a ellos. Para nadie es un secreto que he sido una persona muy respetuosa de las instituciones y en esta oportunidad el manejo que tuvo no fue el más correcto”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hector Acosta (El Torito) (@eltorito33)

El funcionario añadió que es de seres humanos atravesar situaciones que solo se entienden en el momento y “a veces llegan ocasiones de emociones encontradas y uno decide la lamentable decisión de publicar cosas en un momento que talvez anímicamente y profesionalmente no está listo para escribir”.

Luego de que el intérprete de éxitos como “Amorcito enfermito” y “Perdóname la vida” acusó a las iglesias de llamar a la violencia convocando marchas, el Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, Jesús Castro Marte, respondió diciendo que “la Iglesia jamás puede promover la violencia”.

Sr. Senador Hector Acosta, la Iglesia jamás puede promover la violencia; defiende la vida contra un tipo cavernario de violencia como el crimen del aborto. En este tema se impone la sensatez y la cordura. — Jesús Castro Marte (@Jesuscastro126) March 20, 2021

A través de cuenta de Twitter Castro Matre planteó que Acosta “defiende la vida contra un tipo cavernario de violencia como el crimen del aborto” y que “en este tema se impone la sensatez y la cordura”.