Tras la liberación de Mami Jordan, Wason Brazobán envía un mensaje: “Espero que no vuelvas a cometer los mismos errores”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantautor dominicano Wason Brazobán, envió un mensaje claro a Mami Jordan quien fuera puesta en libertad este lunes, por considerar excesiva la medida que la puso en la cárcel tras ser acusada de alegadamente violar la Ley 136-03 sobre Protección al Menor.

“Mami Jordan. Qué bueno que ya estás libre y podrás estar con tus hijos, espero que no vuelvas a cometer los mismos errores que te llevaron a la cárcel y aproveche está segunda oportunidad que todos merecemos para cambiar y que aceptes ayuda profesional porque no somos perfectos. No nos haga quedar mal a los que confiamos en ti. Bendiciones”, escribió en la cuenta de Instagram donde es conocido por emitir sus opiniones sobre temas nacionales.

Aclaró que no conoce personalmente a la mujer, pero consideró injusto que alejaran una madre de sus hijos pequeños.

“No te conozco personal, pero entiendo que cada niño le duele ver su madre presa, ellos no entienden todavía. Cambia por tus hijos y por ti. Dios te guíe”, fue el texto que acompañó la imagen donde emitía su opinión.

Finalmente, el Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo otorgó la libertad condicional a Mary Esther Rodríguez Espinal, nombre de la mujer que se dio a conocer en redes sociales por compartir contenidos subidos de tono.

Fiel a su opinión, el cantante saludó la libertad de la madre de dos hijos, sin embargo, la instó a no hacer quedar mal a los que como él consideraron injusta la medida de tenerla en prisión.

Relacionado