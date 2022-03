Tras la bofetada recibida por Will Smith, aumenta la venta de boletas para show de Chris Rock

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Fue la bofetada vista en todo el mundo, y aunque el incidente entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar logró ser polarizador e impactante, tiene un resquicio de esperanza.

Según los informes, la venta de entradas para los espectáculos de comedia de Chris Rock se ha disparado desde la noche de este domingo.

El sitio de venta de entradas para eventos en vivo TickPick vendió más entradas para ver a Chris Rock durante la noche que en el último mes combinado, según un tuit de la compañía el lunes.

We sold more tickets to see Chris Rock overnight than we did in the past month combined.

— TickPick (@TickPick) March 28, 2022