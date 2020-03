Tras incidente con seguridad, Spike Lee no volverá a ver a los Knicks en MSG este año

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Knicks de New York ganaron el lunes por la noche, pero estarán sin su admirador mayor por el resto de la temporada.

Durante su aparición el martes por la mañana en First Take de ESPN, Spike Lee dijo que no volverá a su asiento en la cancha del Madison Square Garden esta temporada.

“Regresaré el año que viene, pero ya terminé por esta temporada”, dijo Lee. “He terminado”.

Los comentarios de Lee se producen un día después de que él y los Knicks tuvieron un desacuerdo sobre qué entrada podría usar el galardonado guionista y director. Un video circuló que muestra a Lee gritando a la seguridad del estadio afuera de un ascensor, lo que lleva a algunos a decir que fue expulsado de la arena. Pero un portavoz de los Knicks dijo que eso no era cierto y que se trataba simplemente de que Lee usaba la entrada equivocada.

Se pudo ver al director de cine con James Dolan, propietario de los Knicks, dándose la mano y sonriendo al medio tiempo, y Lee estuvo en su asiento durante la segunda mitad.

Lee clasificó la versión de los Knicks de los eventos como un “giro” y dijo que está siendo “acosado por James Dolan. No sé por qué”.

El ganador del Premio de la Academia dijo que a pesar de su inconveniente en MSG esta temporada, volverá para la campaña 2020-21.

