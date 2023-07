Tras denuncia de Rafa Rosario, Idecoop anuncia intervención a Coop- Herrera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que el merenguero Rafa Rosario se querellara contra la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) para que le devolvieran RD$10 millones, el Consejo de Directores del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), informó este domingo que va a intervenir la citada cooperativa, por detectarse irregularidades en temas de gestión administrativa, financiera y gobernabilidad durante el proceso de supervisión especial realizado en el mes de mayo de 2023.

A través de un comunicado, la entidad explicó que la decisión fue tomada mediante la Resolución No. 015-2023, haciendo uso de las facultades y atribuciones conferidas por las leyes No. 31-63, 127-64 y el reglamento de aplicación No. 623-86.

Con estas medidas, el Idecopp dijo procurar salvaguardar los ahorros e inversiones de los asociados, el patrimonio de la cooperativa y los haberes o compromisos con terceros.

«Es oportuno aclarar que la cooperativa continúa sus operaciones, y se está dando respuesta a las demandas requeridas por los socios según disponibilidad, debido a la situación de liquidez que atraviesa. De igual forma, exhortamos a los asociados continuar honrando sus compromisos con la misma. Por razones expuesta previamente, por el momento la cooperativa no está en condición de dar respuesta a las inversiones en certificados financieros de gran volumen», dice una parte del comunicado.

En lo adelante se estará ofreciendo más información para orientar a los asociados sobre el proceso que se está llevando a cabo, atendiendo a las normativas vigentes, apuntó.

De igual forma se destacó que el Consejo de Directores del Idecoop trabaja en sesión permanente para continuar impulsando la aplicación de las medidas que mitiguen irregularidades financieras y de gobernanza de las cooperativas, ya que, en este tipo de empresas debe primar el bien colectivo, la integridad y transparencia, tomando en cuenta los principios y valores del cooperativismo.

Se recuerda que el pasado miércoles, el artista Rosario se querelló contra la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), en reclamo de que le sean devuelto más de 10 millones de pesos que tiene invertido, en calidad de ahorrante, en la institución financiera.

El artista se presentó ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República, pasado las 12:00 del mediodía, acompañado de su abogado, el exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, donde depositaron formalmente la acusación

