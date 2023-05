VIDEO: Tras controversia, Aaron Judge guía a Yankees con HR decisivo

EL NUEVO DIARIO, TORONTO.- Aaron Judge disparó un jonrón que produjo dos carreras y no sólo rompió el empate, sino también una figura de una gran hoja de arce, en la fachada del restaurante del Rogers Centre, durante el juego friccionado que los Yanquis de Nueva York ganaron el martes 6-3 a los Azulejos de Toronto.

El lanzador dominicano Domingo Germán fue expulsado, luego que los umpires descubrieron que portaba una sustancia pegajosa.

Judge recibió una lluvia de abucheos en sus dos primeros turnos, durante los cuales se ponchó, tras las acusaciones de que había robado señales el lunes, cuando bateó un par de bambinazos solitarios en una victoria de 7-4.

All day, the Toronto Blue Jays spread unjust and wild conspiracies about Aaron Judge. And he responded by hitting a game-winning home run that went so far it literally dented the Canada Maple Leaf logo in center field. pic.twitter.com/nquP6OPfEl

— Logan Phillips (@LoganR2WH) May 17, 2023