Tras comentarios de Don Miguelo, Manny Cruz remueve de su cuenta video de niñas bailando

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El merenguero Manny Cruz, tras los cuestionamientos del exponente urbano Don Miguelo, decidió remover de su cuenta de Instagram el video en el participan niñas bailando su más reciente sencillo “Santo Domingo”.

Aunque Cruz no se ha referido al tema, los cuestionamiento de Miguel Ángel Valerio, nombre de pila del artista, surgieron luego de que el pasado agosto fue apresado por divulgar videos de menores de edad bailando su sencillo “¿Y que fue?”, bajo el marco de un reto para promocionar su tema musical.

“Me imagino ya salieron a buscarlo preso. O sea, se dice que un niño o niña no puede salir bailando en la redes sociales, al menos en República Dominicana. ¿Y qué maldito relajo es?”, fue la reacción del intérprete de “La Vainita” en su publicación, al tiempo de asegurar que no tiene nada personal contra Cruz, “sino que somos o no somos”.

Usuarios en redes sociales han manifestado que ni la letra de la canción ni el baile, guardan relación entre el de Miguelo y Cruz, por lo que entienden que no es sensata la comparación.