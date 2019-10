Tras buen verano, Uceta se compromete a causa de Leones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, GUERRA.- En un béisbol tan particular como el que se juega en República Dominicana es importante contar con un brazo dispuesto a participar en cualquier entrada del juego y sobre todo en cualquier situación.

Para la temporada 2018-2019, los Leones del Escogido cuentan con Adonis Uceta, un lanzador derecho de 25 años que cubre perfectamente esas necesidades.

En 56.1 episodios con Binghamton, la sucursal doble A de los Mets de Nueva York, Uceta acumuló una efectividad de 1.44, ponchando a 55 contrarios y permitiendo solo 41 imparables.

“Tuve un buen año en doble A en rol de relevo, donde podía tirar en el medio, tarde en el juego o en una situación determinada. Cuando me llamaban yo iba y hacía mi trabajo, siempre trataba de sacar de out al primer bateador”, reveló.

El lanzador también tuvo una breve presentación en triple A con Syracuse, donde relata aprendió cosas que pondrá en práctica en invierno.

“Tiré solo en dos juegos, no estuve a mi nivel, pero por lo menos me sirve de experiencia. De las cosas que me llevo es aplicar una mejor secuencia de pitcheos, o sea, si traté de tirar un cambio en el centro, el siguiente debe estar un poco fuera de la zona”, explicó.

Uceta cuenta que para participar con los Leones del Escogido está “ready, y donde me traigan a pitchar voy a hacer mi trabajo”, por eso está integrado desde ya a las prácticas del conjunto en el complejo de los Rays de Tampa Bay, en Guerra, pues su físico y la localización de bola rápida son aspectos que quiere tener en óptimas condiciones para el inicio de la temporada.

