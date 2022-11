Tras 25 años en el PLD, exregidora de SDE renuncia de la organización morada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La exregidora de Santo Domingo Este, Rocío Hidalgo Alonzo, quien llevaba 25 años militando en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), renunció este viernes a esa organización política.

“Me despido del Partido de la Liberación Dominicana sin amarguras ni resentimientos, agradeciendo las oportunidades recibidas y expresando un sincero deseo que esta entidad política se reencuentre con sus objetivos fundacionales, su esencia y que pueda recuperar su mística y sobre todo el sentimiento de fraternidad que prevaleció en otros tiempos”, dijo Hidalgo Alonzo en una misiva dirigida al presidente del partido, Danilo Medina.

De igual forma, agradeció a las personas que durante su carrera política la respaldaron y les garantizó que desde donde quiera que esté, le seguirá sirviendo al pueblo.

Texto integro de la renuncia:

Al Lic. Danilo Medina Sánchez, presidente del Partido de la Liberación Dominicana.

Vía Lic. Charlie Mariotti Tapia, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana.

Distinguidos Señores:

El propósito de la presente misiva es comunicarles la decisión que he adoptado de presentar renuncia formal e irrevocable a mi condición de miembro del Partido de la Liberación Dominicana, organización política en la que he militado los últimos veinticinco años. Asumo esta determinación luego de un prolongado periodo de reflexión y de realizar una amplia consulta, en la cual he puesto el oído en el corazón de la gente llana y humilde del pueblo, especialmente de los munícipes de mi amado Santo Domingo Este.

Me despido del Partido de la Liberación Dominicana sin amarguras ni resentimientos, agradeciendo las oportunidades recibidas y expresando un sincero deseo que esta entidad política se reencuentre con sus objetivos fundacionales y su esencia, y que pueda recuperar

su mística y sobre todo el sentimiento de fraternidad que prevaleció en otros tiempos.

Hoy más que nunca estoy convencida de la gran verdad que encierra la frase del ilustre maestro de la política y las letras, el profesor Juan Bosch “El que no vive para servir no sirve para vivir”. Servir es mi vocación y eso continuaré haciendo donde quiera que esté, siempre pensando y actuando en función de lo más conveniente para nuestro pueblo.

Finalmente, me permito utilizar este medio y la ocasión para manifestar mi eterna e inmensa gratitud a tantos hombres y mujeres, muchos de los cuales han decidido respaldarme y acompañarme en esta posición que hoy asumo. Hombres y mujeres que durante mi vida partidaria depositaron su confianza en mí, concediéndome el honor de encarnar sus intereses y aspiraciones.

Mi vínculo con los compañeros y compañeras de las bases del PLD trascendió lo meramente político para erigirse en un hermoso y fuerte lazo de amistad. Gracias a ellos, fui electa regidora del Ayuntamiento Santo Domingo Este en los periodos 2006-2010 y 2010-2016, llegando a convertirme en la primera mujer en ser escogida para presidir el Concejo de Regidores de nuestro pujante municipio. A todos ellos les reafirmo mi compromiso y solidaridad, siempre tendrán en Rocío Hidalgo una Amiga y Servidora incondicional.

Sin otro particular por el momento, se despide respetuosamente.

Lic. Rocio Hidalgo Alonzo.

