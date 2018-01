Transportistas de San Juan reconocen labor del director de la OISOE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) y el Sindicato de Choferes de Camiones de Volteo filial San Juan de la Maguana, reconocieron este miércoles al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), ingeniero Francisco Pagán Rodríguez por la transparencia con la que ha manejado esa institución desde agosto del año 2015.

En una placa de reconocimiento entregada por el presidente del Sindicato de Choferes de Camionero de Volteo, Iván José Viola y el presidente de Fenatrado de San Juan, Ricardo Alberto Duval, se destaca la humildad, honestidad y nobleza de Pagán, así como su logro de cambiar la imagen negativa de la OISOE ante la sociedad durante los últimos años.

Al tomar la palabra, Duval resaltó que luego de que el presidente Danilo Medina designara al ingeniero Pagán como director de la OISOE, esa institución pasó a ser de una de las “más criticada a la menos sonada”, recordando que estaba desacreditada.

“A usted volvemos y le reiteramos que para ser funcionario público no hay que tener pose, lo bueno que usted tiene es lo malo que se come, usted cuando tiene que decirle a la gente las cosas se las dice gústele o no le guste, usted no está cuidando votos aquí, usted lo que está haciendo un trabajo con su equipo técnico que garantiza la inversión pública y que le da la confianza a los ciudadanos”, indicó Duval.

De su lado, el ingeniero Pagán agradeció el reconocimiento y dijo que esa distinción es un estímulo para él y su equipo técnico continuar desarrollando una gestión transparente al frente de la institución a través de las obras que supervisa y construye en todo el país.

Pagán explicó que lo único que busca es hacer las cosas bien, para que el gobierno que preside el presidente Danilo Medina también quede bien con el pueblo dominicano.

