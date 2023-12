Transparencia del Estado y la supervisión de los órganos de control

Lo que se hace y no se dice cuando los funcionarios públicos SIMULAN una Rendición de Cuentas de su gestión.

Para poder opinar sobre este tema he tenido que leer las sagradas escrituras, refiriéndome a la palabra “PERDON”, si es que con estas letras pudiera afectar al prójimo. San Mateo 18, 21-35, cuando Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. De ahí le propuso esta parábola: El Reino de los Cielos es semejante a un rey que quiso ajustar CUENTAS con sus siervos y al empezar a ajustarlas le fue presentando uno que le debía diez mil talentos, pero este no tenía con qué pagar; proponiéndole que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, conduciendo a la súplica del Perdón y la Paciencia, para obtener su libertad y condonación de la deuda.

La rendición de cuentas está establecida en el capítulo V, articulo Núm. 114 del Presidente de la República y el115, sobre Regulación de procedimientos de control y fiscalización, para el examen de los informes de auditorías realizados por la Cámara de Cuentas a las instituciones del Estado, en su condición de órgano superior externo para el control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, tipificado en su artículo 248 de la Constitución y a la ley 10-04.

Sin embargo, vemos con frecuencia a una gran mayoría de funcionarios simulando rendición de cuentas de su gestión, sin previamente haberse sometido a una evaluación seria y objetiva, sin manipulación o alteraciones que oculten o apañen a la verdad de sus ejecutorias, por medio a los organismos facultados para tales fines. El principal ya lo señalamos precedentemente; la Contraloría General de la República, facultada en el artículo 247 de la Constitución como órgano del Poder Ejecutivo, rector del control interno y en la ley 10-07, en el ámbito de sus competencias de instituciones dependientes del Poder Ejecutivo; la Dirección General de Presupuesto, según ley 423-06 y su reglamento 492-07; la Dirección General de Compras públicas, según ley 340-06 y su reglamento 543-12; el Ministerio de Administración Pública, conforme a la ley 41-08; la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, adscrito al ministerio de la Presidencia, creada mediante decreto 486-12 y de cumplimiento con la ley 200-04 de libre acceso a la información pública y su reglamento 130-05; entre otras instituciones o empresas contratadas con fines de medición, no determinantes ni autorizadas para hacer valer resultados no consensuados por los organismos competentes.

Aunque aparentan ser importantes, la contratación de firmas de auditores independientes o empresas que fomentan normas de calidad, en lo que tiene que ver con el saneamiento de las cuentas contables o presupuestarias, presentación de Estados Financieros auditados o sistema de gestión de calidad a través de las normas ISO; estas, contribuyen para obtener adecuado o buen desenvolvimiento en las operaciones, pero no son determinantes para el cumplimiento de la Constitución, leyes y normas.

Cuando estos funcionarios organizan y promueven una actividad como esta, llamada rendición de cuentas, es importante decir que están convocando a sus colaboradores más cercanos, familiares, promotores de negocios, socios, personalidades y funcionarios del gobierno, prensa, periodistas vinculados y hasta los llamados “pica pica”, quienes muchas veces llegan sin ser invitados; todo con el interés de crear una noticia mediática y tratar de llamar la atención diciendo lo que hizo y haciendo lo que no debe.

De igual forma, si tomamos en cuenta todo el protocolo para la realización de esta peña, entenderán que no es simplemente llevar una chaqueta al sastre o un vestido a la modista para confeccionar o corregir un atuendo, es asunto de impresionar al invitado por medio a invitaciones de alto relieve, en un hotel de prestigio, lujoso y salón acogedor, contratación de violinista o saxofonista de planta, la contratación de camarógrafos, fotógrafos, tramoyistas y hasta el atrevimiento o frescura de informar la presencia del presidente o vicepresidenta de la república, para darle una mayor prestancia e importancia al acto. Como complemento o suspiro inevitable de esta actividad, el coctel de bienvenida, bocadillos, desayuno, almuerzo o cena y quizás la contratación de una orquesta para que sea bailable.

Y pensar que todo esto se hace sobre el marco de la imprudencia, ofensa e ilegalidad, tanto de quienes los promueven como de quienes participan de ella, sobre todo a las autoridades del gobierno y de aquellos organismos que tienen bajo su responsabilidad el control y fiscalización de los fondos públicos, sin importar de donde provengan tales recursos; pues, de una forma u otra hace metástasis con el erario público. Regularmente, estos excesivos gastos son ejecutadas sin estar consignados en el presupuesto y lo recogen de otras partidas presupuestarias con balance para ser asignada o aumentada a este capítulo no previsto.

El objetivo de esta rendición de cuentas, en adición a lo ya expuesto procura colocar en un refrigerador la imagen o el llamado buen nombre del funcionario público cuando su gerencia o gestión está cuestionada, no anda bien o cuando este tiene otras aspiraciones más allá de las que tiene, para que el presidente de la Republica se haga eco de lo que dice y ser tomado en cuenta en otras posiciones de mayor arrastre político.

Muchos nos preguntamos, ¿A que costo?. Si bien calculamos, conocemos de los favores y privilegios que gozan muchos familiares, amigos y allegados al funcionario anfitrión del evento, quien paga y maneja el presupuesto, sin conocer o tener presente de la existencia del artículo 146, inciso 1 y 2 de la Constitución de la República, sobre la Proscripción de la Corrupción, el cual dice lo siguiente:

Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:

1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros, provecho económico;

2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;

En tal sentido, podemos decir que de conformidad a la Constitución y a la ley, las acciones o ejecutorias promovidas por los funcionarios públicos en esas presentaciones, más que promover sus ejecutorias o realizaciones en señal de avance y crecimiento institucional, lo que hacen es ofender y confundir a la población de sus intenciones, al querer impresionar con sus publicaciones lo que hizo, lo que hace, lo que quiere seguir haciendo y lo que quiere vender a cambio de su figura; mas no con la pulcritud y el buen uso de los fondos públicos que ha manejado.

Casi todos estos funcionarios se circunscriben en su Plan Operativo Anual, pero no informan del costo aplicado a estas realizaciones manipuladas y de muchas otras improvisaciones o desviaciones de actividades no programadas, con cargo al presupuesto de la institución. Esta práctica, rara vez supervisada y siempre aprobada por la Dirección General de Presupuesto, con fines de aplicar modificaciones presupuestarias significativas.

Dicho esto, aprovecho este medio y espacio que nos permite expresarnos y ponernos en conexión con la ciudadanía, a que no nos dejemos confundir por la falta de conocimiento o por desinterés de las acciones realizadas por los funcionarios públicos y actuemos con madurez para alzar la voz por la vía más conveniente, informando sobre esta práctica improcedente y anzuelo a sus intereses personales.

La transparencia se basa en ser claros, en dar signos de evidencia, en hacernos comprender, sin generar ningún tipo de duda ni ambigüedad. Ser transparente es dar información clara, comprensible, sin adornos innecesarios que puedan generar duda. Todos sabemos que para lograr un posible posicionamiento en el medio donde se desenvuelven, se logra mayormente en función a la capacidad financiera del funcionario, para ponerlos en manos de expertos que saben colocar distribuir sus beneficios sin afectar lo del anfitrión.

Concluyo con esta paradoja de lo ético y lo moral. “Una cosa es la que se dice y otra es la que se hace”. Siempre sobre la base del RESPETO y la LEGALIDAD se logran grandes realizaciones.

POR YVÁN LENIN YVANOVICK ROSARIO CONTRERAS

*El autor es contador.