¡Trágico! Pareja pierde a su hija de dos años el «Día de las Madres» en un accidente de tránsito en Bávaro

EL NUEVO DIARIO, BÁVARO.- Una tragedia sacudió a una pareja de cristianos este domingo, Día de las Madres, al perder a su hija de dos años de edad cuando tuvieron un accidente en la carretera Bávaro-Higüey.

La víctima fue identificada como Tasha Alaia Mercedes Lima, de aproximadamente 2 años de edad, quien viajaba junto a sus padres, Flora Lima, de 28 años y Jordan Manuel Mercedes Solis, de 30 años, al momento de los hechos.

Informaciones señalan que la familia regresaba a su ciudad natal de La Romana luego de tener un pasadía en la zona turística de Bávaro, cuando el carro en que viajaban se deslizó tras perder el control por una presunta falla en los frenos.

La infante pereció producto de los golpes contusos que recibió en el accidente, mientras que la pareja no resultó con lesiones serias.

Momentos antes de la tragedia, Flora había colgado un mensaje en su Facebook con motivo al Día de las madres, en el que agradecía a Dios el haberle concedido el privilegio de traer a su hija al mundo.

«Agradezco a Dios que me ha concedido el privilegio de traer una vida al mundo. Tasha, me has enseñado que se puede amar sin condiciones, y que no necesariamente debo ser perfecta delante de ti, simplemente debo ser mamá. Me has enseñado la más dura de las lecciones, pero con el aprendizaje más significativo de mi vida. En conclusión, puedo decir que ser mamá en ocasiones resulta agotador, pero es el trabajo que más amo y disfruto. Felicidades a todas aquellas mujeres que como yo han tomado la decisión de traer una vida al mundo y nos hemos dedicado a ello. ¡Feliz día mamá!», escribió la mujer.

Mientras que, Jordan Manuel, había cargado dos imágenes junto a su pequeña y su esposa con un mensaje que decía «Felíz de las Madres».

La muerte de la infante ha causado gran pesar entre los familiares y amigos.

La familia Mercedes Lima, residente en el sector Villa Pereyra de la citada provincia, es valorada como una familia de trabajo y respeto en esta localidad.

