Trae Young ve Atlanta como un destino atractivo para grandes jugadores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Atlanta Hawks dio un gran paso hacia un futuro brillante cuando eligió a Trae Young en traspaso que llevó a Luca Doncic a los Mavericks de Dallas. Young, quien en sus primeras semanas en la NBA se mostró errático, también tal percepción sobre su juego de manera radical en los últimos meses de temporada regular; tanto es así que a día de hoy no solo se ve como Novato del Año, sino que cree que lo expuesto sobre la pista puede servir para que importantes agentes libres quieran sumarse al proyecto de Atlanta.

“Si quieres tener el balón en tus manos y sumar muchos puntos… Quiero decir que muchos jugadores de la Liga saben que si vienes a jugar conmigo es seguro que conseguiré poner el balón en sus manos. Creo que eso es algo que atrae a muchos jugadores grandes”, explicó a la emisora local Atlanta 92.9 en relación a los posibles refuerzos que puedan llegar este verano.

Más allá de que sea lo que comenta Young, lo que haga ponderar a algunos jugadores por Atlanta, lo que es innegable es que este el jugador de 20 años ha cambiado la perspectiva de la franquicia. Con su enorme desempeño, exactamente 19,1 puntos y 8,1 asistencias con un 41.8% en tiros de campo, ha sido elegido unánimemente para formar parte del mejor quinteto de novatos de la temporada.

“Estoy muy emocionado. Y ya no solo por mí, sino por estar junto a mi compañero Kevin Huerter. Ser elegido de forma unánime es un honor. Me siento muy afortunado”, comentó.

Con Luka Doncic como principal rival, Young no esconde que ser nombrado Novato del Año sería un enorme motivo de orgullo para él. “Me encantaría ganarlo. Mientras crecía muchos de mis ídolos lo ganaron. Por supuesto que me gustaría ganar, pero no es mi objetivo principal. Pero sí, me encantaría”, concluye.

Anuncios

Relacionado