Trae Young responde a los rumores de traspaso: «Nunca se sabe»

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA.- El base de los Atlanta Hawks, Trae Young, respondió a los rumores que sugieren que la franquicia consideraría traspasarlo en el caso de que llegue la oferta adecuada. Según esta información, los propietarios de los Hawks habrían dado luz verde a las oficinas principales para acometer cualquier operación que crean conveniente, incluida la salida del ‘guard’.

Young afirmó que nadie dentro de la organización le ha dicho que podría ser traspasado, pero tampoco cerró las puertas a esta posibilidad. «Podría ser falso, podría ser cierto. Nunca se sabe», declaró Young, según informa el medio The Athletic.

El jugador también fue cuestionado sobre si estos rumores podrían afectar el rendimiento de los Hawks, así como el suyo propio, durante el ‘play-in’ que comenzarán este martes.

«Es difícil. No hay que prestar atención», continuó Young. «Especialmente como jugador en este momento, no puedes adelantarte a lo que sucederá el próximo año. Después del partido, si no sale bien, ¿qué va a pasar? No puedes pensar en cosas como esas. Te desconcentra y luego no estás listo para jugar, así que no me preocupo por ello. Voy a dejar que mi juego fluya. Después de la temporada, pase lo que pase, pasará. Quiero decir, estoy concentrado en la siguiente tarea que tenemos entre manos. No puedo preocuparme por el ruido exterior o las historias falsas que salen, o lo que es verdad, o lo que sea.»

Los Hawks se medirán este martes a los Miami Heat en un partido que determinará al séptimo clasificado de la Conferencia Este para los playoffs. El ganador se enfrentará en primera ronda a los Boston Celtics.

Relacionado