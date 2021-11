(VIDEO) Trae Young anota 42 puntos para doblegar a los actuales campeones

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El base Trae Young aportó 42 puntos, su anotación más alta de la temporada, que fueron decisivos para el triunfo de los Atlanta Hawks (120-100) ante los Milwaukee Bucks, actuales campeones de la NBA., informaron este lunes medios deportivos.

La victoria de los Hawks les permitió romper una racha de seis derrotas consecutivas.

Young logró además 10 asistencias y ocho rebotes que impulsaron a los Hawks a una victoria que equipo necesitaba para salir de la crisis que estaban atravesando. A ellos añadió ocho triples de 13 tiros desde fuera del perímetro y superó fácilmente su mejor anotación de la temporada que había sido de 32 puntos el pasado 25 de octubre en el triunfo sobre Detroit Pistons.

Trae Young went off in the win vs the Bucks 🥶

42 Points

10 Assists

8 Rebounds

8 Threes (7 in 1st half)

62% Shootingpic.twitter.com/dzrBYt95Iz

— Ballislife.com (@Ballislife) November 15, 2021