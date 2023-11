Trabajos en el elevado de la Hípica durarán entre cinco y seis meses; será cerrado en 9 días

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El viceministro de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Roberto Herrera, informó que los trabajos para la ampliación del giro y colocación de columnas en el elevado de la avenida Hípica sobre la autopista Las Américas durarán entre cinco a seis meses.

Asimismo, Herrera afirmó en un video que la efectividad del cierre del paso vehicular será a partir de 10 días, contanto desde el jueves.

“Por esta y otras razones técnicas tendremos que restringir el paso por este elevado aproximadamente en unos diez días. (…) Esta es una obra de ingeniería importante que se va a tomar entre cinco y seis meses”, manifestó.

Por otra parte, en un recorrido realizado por reporteros de El Nuevo Diario en las diferentes infraestructuras de la autopista Las Américas se pudo constatar el mal estado en que algunas de estas se encuentran.

El elevado de la avenida Hípica ya presenta deterioro en casi todas las columnas y cabezales, sus varillas son notorias, muchas de ellas rotas.

Asimismo, en una de sus intervenciones se colocaron soportes de hierros que actualmente se ven muy oxidados.

En tanto que, en el caso del puente peatonal en el kilómetro 11, se presenta casi el mismo panorama, y pese a que este fue cerrado por MOPC para su reparación, ciudadanos utilizaban dicho paso.

Kerdelyn Hernández, una de las usuarias, sostuvo que prefiere pasar por el puente peatonal a que la “vayan a batear”.

Argumentó que tomó una guagua hasta el paso para no tener que cruzar la autopista, pero no sabía que estaba cerrado, “y cuando vengo digo, ¿y ahora que hago?, bueno, voy a pasar como Dios me ayude”.

Externó que está totalmente de acuerdo en que se deben tomar precauciones y hacer evaluaciones, “porque nadie se quiere desprender de ahí arriba”.

Respecto al cierre de esa parte, el viceministro del MOPC dijo que en dos meses el puente peatonal estará totalmente rehabitado, y en menos de 10 días se abrirá para la utilización de los ciudadanos.

Las autoridades decidieron inhabilitar el paso en ambos puentes tras decenas de denuncias realizadas en diferentes medios de comunicación sobre su deterioro, y luego del desplome de la pared lateral derecha del desnivel de la Máximo Gómez con 27 de Febrero, ocurrido el pasado sábado, provocando la muerte de nueve personas.