Trabajadores y exmiembros de los Suns acusan de racismo a su dueño

EL NUEVO DIARIO, INTENACIONAL.- Roberts Sarver, propietario de los Phoenix Suns desde hace 17 años, ha sido acusado de racismo y misoginia por más de 70 empleados de la franquicia durante su mandato. Baxter Holmes es el encargado de revelar la información y entrevistar a los testigos a través de una investigación publicada por ESPN. Entre los comportamientos que se le atribuyen destacan su uso de vocabulario racista, su permisividad con conductas laborales tóxicas y su sexismo.

«No hay nada que me puedas decir que me sorprenda sobre su misoginia o su racismo» declara un antiguo ejecutivo. Sarver ha sido señalado varias veces por utilizar términos mal vistos en boca de personas que no pertenecen a la raza negra. Especialmente por un episodio con Draymond Green como protagonista. El presidente niega haber utilizado nunca palabras como estas. Un copropietario anónimo afirma que «El nivel de misoginia y racismo está fuera de cualquier radar. Es vergonzoso».

Por su parte, Sarver también cuenta con personas cercanas que niegan este relato. James Jones, actual general manager, dice que el Sarver que presenta esta historia no tiene nada que ver con la persona que él conoce. Jason Rowley, presidente de la franquicia y hombre cercano al propietario durante 15 años se expresa con más vehemencia. «Esta historia está totalmente exagerada y falseada. No es un racista ni un sexista». Sin embargo, algunos de los actuales trabajadores esgrimen que el propietario se define a sí mismo como alguien con el que es difícil trabajar y que exige un sobreesfuerzo continuo a sus empleados.

El artículo también recoge ciertos capítulos controvertidos que involucran a Amare Stoudamire, Lindsey Hunter, Earl Watson y Eric Bledsoe entre otros. Tanto en relación al tema racial como al laboral.

De momento el asunto no ha pasado a mayores. Es decir, aún no tiene implicaciones legales. Pero la publicación podría suponer un gran problema para el puesto de Sarver en la NBA y su reputación en general. Hay algunos que insinúan incluso que «si el comisionado le hiciese una inspección, tendría que dejar su puesto».

