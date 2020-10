Trabajadores dominicanos del entretenimiento turístico denuncian son desplazados por extranjeros

View this post on Instagram

La Asociación del Entretenimiento Turístico (ASOMUCENTT) denunció este viernes que una gran cantidad de sus miembros, han sido reemplazados de sus puestos de trabajo para ser sustituidos por extranjeros. La asociación sostine que esas acciones están contribuyendo con el desempleo, violan las leyes laborales y ponen en juego la cultura dominicana y la marca País. Mediante una rueda de prensa realizada en el Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) en Higüey la directiva de ASOMUCENTT, hizo un llamado a los contratistas y suplidores del entretenimiento turístico a acogerse al cumplimiento de las leyes del código laboral dominicano y cumplir con la disposición legal. Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD #musicaurbana