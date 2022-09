Trabajadoras domésticas en Rep. Dom. Ni victimas…ni esclavas…

A propósito de la resolución del ministerio de trabajo No. CNS-11-2022, sobre el salario mínimo para trabajadores domésticos y la 14-2022 sobre armonización y adopción de medida atinentes al mejoramiento del convenio 189 de la organización mundial del trabajo, es nuestro propósito externar nuestro parecer sobre esta medida, no sin antes reconocer el valioso aporte que las trabajadoras domésticas nos brindan en el cuidado de nuestros hogares y en la crianza de nuestros hijos. En primer término el convenio 189 de la OMT se refiere fundamentalmente a los trabajadores domésticos migrantes que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro país con la finalidad de que reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo que sea ejecutorio en el país donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones de empleo señaladas antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la oferta o el contrato, esta disposición no regirá para los trabajadores que tengan libertad de movimiento con fines de empleo en virtud de acuerdos bilaterales, en segundo término consideramos que si la intención es mejorar las condiciones del trabajo de las domesticas, no menos cierto es que dicha medida carece de profundidad y de análisis reales en cuanto a la calificación de la calidad del trabajo de las domesticas, por lo que nos hacemos las siguientes preguntas ¿es el trabajo doméstico en nuestro país un trabajo indigno, opresor o esclavizante? ¿Cuáles son las necesidades básicas que el trabajador domestico no tiene cubierta? ¿Alimentación, techo, seguridad, descanso, medicina, costo de aseo personal, entretención?

Ciertamente La historia del trabajo doméstico comparte orígenes con la esclavitud y durante años se les ha llamado de forma despectiva, este oficio se remonta a la época colonial y hoy, de esa época solo queda el recuerdo. En estos tiempos gozan de todos los privilegios de los miembros del hogar, con toda clase de libertad desde oír música, ver TV, hablar de manera constante por cel. y teléfonos, hacen el trabajo a su ritmo y se ausentan por cualquier excusa de sus trabajos, ¿y me pregunto son ellas las víctimas? ¿Cuáles fueron los reclamos y propuestas específicas, que dieron origen a la citada resolución? ¿Acaso hay opresión para el trabajo doméstico? Cuando la citada resolución indica que el empleador debe garantizar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones de trabajo y vida decentes, bajo el marco de respeto de su privacidad e integridad, por ende, merecen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. ¿A qué situación en particular se refiere? ¿Cuál es el hogar donde estas empleadas domésticas están sometidas a abuso, acoso y violencia? ¿acaso están obligadas a aceptar esas condiciones denigrantes de trabajo? Según datos las trabajadoras domésticas abandonan sus trabajos por cualquier hecho simple y sin importancia, y no se someten a ninguna situación de maltratos, tienen la absoluta libertad de elegir irse o quedarse es lo primero y luego no son las reales víctimas de esta relación laboral.

Esta resolución está victimizando al empleado domestico en detrimento de los empleadores y lo único que va a procurar es originar distancias entre domésticas y empleadores en una relación que siempre ha sido de respeto y armónica, llegando a ser consideradas en muchos casos como miembros de la familia. Esta resolución esta abriendo ventanas para demandas laborales debido a que se establece el pago de preaviso y desahucio y además está causando que muchas familias no puedan tener servicios en sus hogares, por lo menos a tiempo completo. Un tema alarmante es el tema del horario, dándole un tratamiento de empresa a un trabajo informal, se establece sea limitado a ocho horas por día y por ende eliminar la flexibilidad para que las domésticas y empleadores lleguen a un acuerdo sobre su jornada laboral, lo primero es que la gran mayoría convive en los lugares de trabajo y limitando el horario las estamos obligando a asumir mayor carga laboral al tener que desplazarse a sus viviendas, pagar transporte y hacer las mismas faenas diarias en el trabajo y en sus casas. ¿Vamos a poner el caso de las niñeras, cumplieron el horario y con quienes se quedan los niños que están bajo a sus cuidados?

¿En este empeño del Ministerio de Trabajo de cambiar las condiciones a las trabajadoras domésticas nos preguntamos? ¿Son las trabajadoras domésticas las que trabajan en peores condiciones en nuestro país? Se ha cuestionado ¿Qué ocurre en el sector construcción? ¿Qué ocurre en el sector industrial? ¿En las zonas francas? ¿En las empresas de guardianes de seguridad? ¿En los jornaleros de los campos? ¿Tienen todas sus necesidades cubiertas o tiene ellos mismos que proveérselas? A cuanto se reduce su jornal cuando tienen que comprar sus tres comidas, pagar transporte, techo, agua y luz, medicina y cubrir su aseo personal entre otros ¿y luego de un día de intenso trabajo llegar a la casa y a lo mejor no hay agua ni luz? a quienes le corresponde cubrir las necesidades básicas del trabajador al empleador o al Estado? ¿Cuál es el interés de darle características formales al trabajo doméstico, en una economía donde el 56% del trabajo es informal y que constantemente por decisiones propias del empleado o del empleador tienen una alta tasa de movilidad? Esta decisión conllevaría darle un tratamiento de una empresa a los hogares, ¿es justo eso? ¿Vamos a pasarnos el tiempo haciendo contratos y registrándolos en el Ministerio de Trabajo? ¿Y haciendo registros en la TSS? ¿Qué dueñas de casas va a llevar a cabo esas instrucciones? ¿Cuál es la estructura con que cuenta el Ministerio de Trabajo para supervisar que eso se esté cumpliendo? ¿Vamos a iniciar una redada para perseguir a las amas de casa que no cumplan ese mandato? Creo que nos pasamos de fantasías. Lo primero es que el requerimiento de un contrato por escrito para el trabajo doméstico es contrario a las disposiciones del Código de Trabajo vigente y hubiese sido válido que en lugar de crear una resolución se modificaran algunos de los artículos del código laboral que tratan el tema de trabajadoras domésticas.

En cuanto a fijar el salario mínimo de las empleadas domésticas, entiendo que son las mejores pagadas del sector laboral, sin tener ninguna preparación académica me atrevo a asegurar que ganan más que muchas recepcionistas de cualquier empresa. Su salario se rige por la ley de oferta y demanda y ellas mismas son las que exigen sus salarios, y si a esos salarios se le agrega el costo de las comidas, techo, el gasto de aseos personales, ¿el gasto de energía eléctrica a cuánto asciende su salario? Se tendría que sumarle un 50% al salario que devengan. De mantenerse la Resolución como esta obligaría al empleador a ajustar el salario al horario, y esto implicaría una reducción considerable del salario, por igual pondría al empleador a una posición de cuidarse de no aumentar el salario debido a todas las implicaciones que esto conlleva respecto al pago de vacaciones, preaviso, desahucio, entre otros. ¿Tienen las amas de casa un departamento de Recursos Humanos para que les calcule el costo de preaviso, desahucio y demás? En resumen, todo lo que se enarbola como un logro para esa clase de trabajadoras terminará siendo un boomerang y como arma lanzada con movimiento giratorio, puede volver al punto de partida y se revertirá hacia ellas.

Otro aspecto que no puedo dejar de mencionar es que la citada Resolución, prohíbe a las agencias de empleo privadas realizar descuentos a las remuneraciones de estos trabajadores, ¿esto implica que esas empresas van a desaparecer porque su función particular es colocar a las empleadas domésticas a cambio de un descuento del primer salario? ¿Eso es algo diferente a lo que hacen las agencias de reclutamiento de personal? ¿Pero en qué burbuja es que vivimos? Lo único que va a ocasionar esta resolución es que menos amas de casa puedan contratar servicios domésticos por hacerlo incosteable para la gran mayoría de empleadoras, y hay que tomar en cuenta el gran aporte de las amas de casa a la reducción de la tasa de desempleo, que según los datos del Banco Central en su Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) para el mes de septiembre del año 2021, la cantidad de mujeres en el trabajo doméstico ascendía a 259 mil doscientos treinta y nueve trabajadores aproximadamente, lo que representa una contribución significativo de las dueñas de casas.

Finalmente entendemos que la formalización del empleo doméstico en el país, que pretende establecer el Ministerio de Trabajo (MT) no puede ser mediante una resolución, tiene que ser mediante una ley del Congreso Nacional, y por otro lado sería bueno que se aportaran estadísticas sobre el abuso y maltrato de las dueñas de casas a las domesticas, lo primero es que estas no son sumisas están empoderadas y fácilmente las víctimas son las dueñas de casa que se tienen que someter a todas sus exigencias. Ningún trabajo es deshonroso, mientras sea un trabajo que nos provea los recursos para mantenernos y llevar una vida digna, y ese trabajo que nos hacen en nuestros hogares lo hacemos las empleadoras en el periodo de descanso semanal de las trabajadoras domesticas y a mucha honra. ¿En caso de que sea como dice la resolución un trabajo denigrante y abusivo que las obliga a quedarse?

Por Jacoba Hasbún

