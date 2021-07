Toxic Crow le responde a Marciano Tech; admite Goarbit es una empresa multinivel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El intérprete de música urbana Caonabo Enrique Mesa Ureña, mejor conocido como Toxic Crow, le respondió este sábado a Víctor Díaz (Marciano Tech), asegurando que la empresa de criptomonedas Goarbit no es una estafa, como denunciara el experto en finanzas el pasado jueves, aunque admite que la misma es un multinivel.

“Tú dices que esa compañía es un estafa pero yo digo que no, como yo entré y me afilié y me están pagando mi dinero semanal”, aseguró Toxic Crow en un video colgado en su cuenta de Instagram, donde agregó que todos los viernes recibe 1.5 % del beneficio de su dinero.

Dijo que de la misma manera que ha depositado su dinero en diferentes sucursales bancarias sin conocer a sus propietarios lo ha hecho ahora con Goarbit, porque cree en ese negocio.

El intérprete retó a Marciano Tech, diciéndole que lo iba a meter a la compañía con mil dólares, “con tu correo, tu nombre y te voy a afiliar” para que se convenza de que no es una estafa.

“Entones tú tienes que demostrarme que no es una estafa, porque como es una estafa no te van a pagar”, sostuvo Toxic Crow, al tiempo de puntualizar que en Goarbit mil dólares dejan 15 dólares diarios de ganancias.

Para que Marciano Tech compruebe que esta empresa es segura y confiable, el artista le sugirió que se afilie con dos personas amigas suya con el monto que entiendan y los resultados obtenidos así lo demostrarán.

“Entonces ellos se van afiliar, uno en tu pierna izquierda y otro en tu pierna derecha, porque la compañía trabaja multinivel también”, expresó, al tiempo de aclarar que al que ingresa no le dejan de pagar aunque no arrastre a nadie.

Toxic Crow insistió en que Goabit tiene como política pagar un 1.5 % semanal de beneficio a sus socios y que el nivel máximo de inversión es de 50 mil dólares.

“Entonces tú haces un tiempecito de seis o siete meses, a ver qué tiempo dura la compañía sin pagarte, como es una estafa ahí tú le vas a demostrar al mundo que es una estafa, la única diferencia es que yo te voy a poner el dinero”, manifestó Toxic Crow.

Lo que dijo Marciano Tech

El pasado jueves Marciano Tech denunció que Goarbit es similar a los negocios piramidales Telexfree y Moneyfree, por lo que augura que quienes participen en el mismo pudieran terminar estafados.

“Este negocio es similar al Telexfree, Moneyfree y Big Connect, los cuales te prometen un alto porcentaje de beneficio. Esto no es nada más y nada menos que este negocio de marketing multi nivel para estafar a las personas”, sostuvo Marciano Tech.

La estafa de las empresas multinivel en RD

En los últimos años han sido varias las empresas multinivel o piramidales que han estafados millones de personas, entre ellos miles de dominicanos.

Uno de los casos más sonados de negocios de esta estructura ha sido el de la empresa TelexFree, detectada en el año 2014, cuya estafa afectó a 1.7 millones de clientes, entre ellos miles de dominicanos y que alcanzó un monto superior a US$3,900 millones.

Luego en el 2018 surgió Money Free, el cual empleaba el mismo método, con un sistema de inversión desde US$100 a US$80 mil, con la promesa de recibir el duplo en ganancias en solo 16 días.

Este proyecto piramidal fue lanzado en el país en febrero del citado año y ya para el mes de julio había ha captado a 150 participantes con una movilidad de dinero estimada en 20 millones de dólares.

Un mes después, o sea, en agosto de ese mismo año, la Policía Nacional informaba sobre el apresamiento de André Luís Feitosa Santos, el brasileño cabecilla y presidente de Money Free, que alegadamente estafó a más 20 mil personas en el país.

Feitosa Santos fue apresado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM), mientras circulaba en las calles del Distrito Nacional en su lujoso vehículo deportivo marca Ferrari, junto al colombiano Eduardo Gómez Mateo.

Tanto a Feitosa como a Gómez Atero le fueron dictado tres meses de prisión preventiva y el caso declarado complejo.

