Toxic Crow: “La música urbana va a colapsar”

View this post on Instagram

@lainsuperable @alofokemusicnet @danypuntorojo @lapizconciente @vakero @joaelsupermc @r1laesencia @musicologord @papasecreto @sujetooro1 @mozartlapara @chimbalaofficial @elpoetacallejero @lamaterialista1 @milkalamasdura @quimicoultramega @melymel @crazydesignrd @carlitosweyrd @laperversa_17 @rossmariaofficial @blackjonaspointelnegro @liroshaqelsofoke @liricoenlacasa @shelowshaq_ @cekyviciny @elmayorclasico @elalfaeljefe @yomelmeloso @markbmusic @shadowblow @amenaazzy_ @lampoofficial @rochyrd @elchukydelewa @haracakikooficial @anthonysantos @raulinrodriguezrd @joeverasoficial @yiyosaranteoficial @omgomega @elmayimbe @miriamcruzoficial @sergiovargas3 @hermanosrosario @tonogalactico @mannycruzrd @revolucionsalseraoficial @chiquitoteamrd @asdrubaroficial @wasonbrazoban @rodrigofilms @ninofreestyle @elfechotrotiao @donmiguelo @thefamilydollarmusic