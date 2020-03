Toxic Crow anuncia rebaja en renta de sus inquilinos por el coronavirus

View this post on Instagram

Saludos para todos . Por motivos a la gran situación que esta viviendo el mundo y nuestros país República Dominicana con la pandemia de Corona virus ( Covid-19 ) quiero informarle a todos mis inquilinos que en el mes de abril solo pagarán la mitad de su renta para así contribuir con la causa de esta gran crisis que se aproxima porque se que muchos no tendrán su trabajo normalmente como de costumbre y la gran paralización que viene. Para que puedan entender mejor el que paga 12,500 pesos de renta. En el mes de abril solo pagará 6,250 pesos, El que paga 8,500 pesos de renta, En el mes de abril pagará 4,250 pesos etc. Y voy a aprovechar el comunicado para recordarle que deben tener medidas porque esta pandemia es demasiado peligrosa y le aconsejo que hagan su propia cuarentena ya que es la mejor forma de controlar los contagios y preservar la vida de ustedes y de sus familiares ya que no sabemos que tanto nos puede afectar la salud este virus. Pongamos todo en manos de DIOS que siempre nos acompaña. Att: Enrique Mesa ureña ( Toxic Crow ) y la Administración.