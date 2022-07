Towns sobre jugar con Gobert: «Sus fortalezas son mis debilidades y viceversa»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- Los Minnesota Timberwolves han apostado este verano por volver a los dúos de hombres altos al combinar a Karl-Anthony Towns y Rudy Gobert en el mismo plantel. Es mucho lo que se ha dicho sobre cómo podrán encajar ambos jugadores sobre la pista, pero esta vez ha sido el propio Towns el que ha querido analizar cómo se complementarán, algo en lo que ha mostrado plena confianza.

«Sus fortalezas son mis debilidades y viceversa, así que podremos jugar el uno junto al otro» aseguró justo antes de imaginar cómo podría funcionar la ofensiva del equipo. «En un pick & roll, la defensa va a tener que vigilarnos a los dos, y Ant (Edwards) estará abierto esperando por si sacamos el balón. Cuando reciba, tendrá un uno contra uno contra su hombre sin nadie protegiendo la pintura, así que esto abrirá muchas opciones para él también».

Towns se mostró además muy optimista no solo en su unión con Gobert, sino en el impulso que el francés pueda dar al equipo. El pívot considera que pelear por un campeonato debe ser el objetivo real de los Timberwolves, y ha incidido en que cree de verdad en ello y que no se trata de una manera de vender expectativas vacías.

«Ya no hay más tiempo ni más excusas. Es nuestro momento y espero muchas victorias. Voy a salir a jugar con la mentalidad de que o conseguimos el anillo o fracasamos. Y no lo digo por vender humo. De verdad que quiero traer un campeonato a Minnesota y creo que Rudy aporta muchas cosas que ayudarán a que ocurra. Va a ser una parte fundamental si queremos ser un equipo que pelee por el título».

Ya la temporada pasada los de Mineápolis dieron un importante salto al colarse en los playoffs, colocando su nombre entre los equipos a seguir de la competición. Ahora, Towns quiere seguir yendo hacia arriba.

«Este año hemos hecho ruido y nos hemos asegurado de que todo el mundo sepa que ya no somos los Timberwolves a los que se habían acostumbrado. Ya son conscientes y llegan a la pretemporada pensando en cómo ganarnos, así que ¿por qué no mantener este buen momento? ¿Por qué no traer un campeonato y recuperar ese baloncesto que los aficionados tiene tantas ganas de ver? Vamos a por ello».

