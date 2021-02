Towns se convierte en primer centro en liderar en triples una franquicia en historia de NBA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Karl-Anthony Towns anotó dos triples y se convirtió en el líder de todos los tiempos en triples encestado en los Timberwolves de Minnesota en la victoria 116-112 a sobre los Raptors de Toronto este domingo en la NBA.

Towns, quien encestó 20 puntos y terminó con 11 rebotes, con tres asistencias, tres bloqueos y un robo de balón, lanzó de 4-2 desde la línea de triples, para llegar a 522 triples en su carrera, superando de esta manera el empate que mantenía con Andrew Wiggings, ambos con 520.

Karl-Anthony Towns becomes the @Timberwolves franchise leader in threes made! pic.twitter.com/zkxa3aYYbT

— NBA (@NBA) February 15, 2021