Towns: “La covid no me ha tratado bien. Pasé muchas noches de miedo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- Un emotivo Karl-Anthony Towns reveló tras el partido que su equipo, los Minnesota Timberwolves, disputó a Los Ángeles Clippers, el primero que juega desde el pasado 13 de enero, que tuvo momentos muy difíciles tras contraer la covid-19, y “muchas noches de miedo”.

Towns, que jugó casi 31 minutos en su primer partido en casi un mes para anotar 18 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias, explicó tras el encuentro contra los Clippers que “la covid no me ha tratado bien, para nada. Hubo mucha noches de miedo” en las que “los signos vitales no eran buenos”.

Varios familiares del jugador de origen dominicano, incluida su madre, han fallecido a consecuencia de la enfermedad. Towns dijo que por una serie de condiciones y predisposición genética, así como la elevada carga vírica presente en su organismo, hizo que su situación fuese “muy seria”.

Durante el encuentro con los periodistas, Towns recordó con lágrimas en los ojos a su madre y reconoció que en los momentos más difíciles, que pasó sólo asilado en su casa, “me apoyé en mi fe, en Él”.

El pívot de los Wolves también se refirió a las personas que no quieren utilizar mascarillas para evitar la propagación de la enfermedad y recordó que es un gesto mínimo de solidaridad, especialmente cuando los trabajadores sanitarios tienen que llevar hasta cuatro máscaras para poder trabajar.

“La gente se queja de llevar la mascarilla. Estos trabajadores están con gente moribunda y llevando cuatro mascarillas y ¿tú no puedes utilizar una? No seas vago, piensa en los otros”, declaró.

Towns también se refirió a la decisión de la NBA de celebrar como es tradicional el partido All-Stars y se declaró contrario.

“Personalmente no creo que haya que tener un All-Star pero qué demonios sé yo. ¿Qué sé yo de la covid, verdad?”, señaló con sorna.

Town reconoció que “me siento muy culpable del tratamiento que recibí. Debería estar disponible para todos los estadounidenses y para todo el mundo. Tengo sentimiento de culpabilidad por los recursos que tenía y desearía poder extender esos recursos a tanta gente como sea posible”.

Finalmente dijo que por su experiencia, la covid-19 “te hace humilde. No estoy listo para retirarme así que estoy contento de estar de vuelta”.

“Voy a disfrutar cada momento que tenga, con este equipo jugando baloncesto, con mi mujer, con mi padre, sea bueno o malo”, terminó señalando.