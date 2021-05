Towns apoya la candidatura de Edward al Novato del Año: “Me baso en las estadísticas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El gran cierre de temporada de Anthony Edwards ha apretado la carrera por el Rookie del Año. Pese a que LaMelo Ball comenzó el curso tomando ventaja de forma clara, su lesión y el crecimiento del de los Timberwolves han hecho que la decisión ya no sea unánime, y de hecho sus compañeros han comenzado a hacer campaña por él. En concreto, Karl-Anthony Towns ha querido reforzar las opciones de su compañero hablando largo y tendido sobre sus virtudes.

“Lo he dicho desde el primer día: hicimos la elección correcta” dijo refiriéndose a cómo Minnesota escogió a Edwards como número 1 del pasado draft. “No creo que haya ninguna duda. Hay partidos en los que le han defendido en dos contra uno. Ningún otro novato se ha ganado semejante acto de respeto por parte de la liga. Así que cuando vayáis a escribir, aseguraos de contar la verdad. En eso consiste el periodismo”.

“No hay ningún otro novato al que se le esté defendido así. No hay ningún otro novato que esté firmando sus números. No hay ningún otro novato que genere tanto miedo a los ojeadores antes de cada partido. No quiero oír hablar de otros rookies. No me baso en el hype, me baso en las estadísticas”.

Al hablar de las estadísticas, Towns se refiere posiblemente a los 19 puntos por partido que Edwards promedia en este momento, lo que le convierte en el mejor anotador de todos los rookies con un cierto margen (Ball es segundo con 15,9). No obstante, lo cierto es que el escolta ha sido bastante irregular, y ha mezclado actuaciones estratosféricas con otras muy pobres, y sus porcentajes de tiro (41,2% en tiros de campo y 32,6% en triples) aún son mejorables. Esto no es necesariamente un argumento en contra, pero sí una constatación de que Anthony no es exactamente el anotador regular y súper eficiente que su compañero parece dejar caer que es.

Además, de sus referencias a la prensa y al hype podemos intuir que Towns considera que LaMelo Ball ha contado con un mayor foco periodístico al formar parte de una familia tan mediática, algo en lo que quizás no le falte razón. Sin embargo, sería injusto negar que su gran nivel ha tenido también gran parte de la culpa de que haya acaparado tantos titulares y portadas, así como que en caso de ser galardonado con el ROY, habría hecho suficientes méritos para ello.

En cualquier caso, el excelso cierre de temporada de Edwards invita a verlo como un jugador con un potencial increíble de cara a futuro. Gane o no gane el premio al mejor novato, no hay duda de que los Timberwolves cuentan con un jugador con unas enormes capacidades para ser un superestrella en unos años, que al fin y al cabo es más importante que un premio al final de la primera temporada.