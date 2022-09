Tour operador Expert Travellers entrega premios Summer Glam 2022

Comparte esta noticia

Con estos premios se reconoce a las agencias de viajes de todas las ciudades de la República Dominicana que fueron Top Líder en Ventas de la hotelería nacional.

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- Con la presencia de importantes personalidades del sector turístico, fueron entregados este domingo los premios Summer Glam 2022, con los que cada año son reconocidas las agencias de viajes por el prestigioso tour operador Expert Travellers de la República Dominicana.

Esta distinción que reconoce a las agencias de viajes que obtuvieron el mayor volumen en ventas de la hotelería nacional durante el año, se llevó a cabo en el Salón Fillmore del Hard Rock Punta Cana Hotel & Casino.

En la actividad participaron más de 300 invitados del sector turístico dominicano, entre los más destacados y reconocidos hoteleros, agentes de viajes, invitados especiales y prensa nacional.

Las palabras de apertura del evento fueron ofrecidas por el señor Arquimedes Gómez, CEO presidente de Expert Travellers, donde reconoció el trabajo realizado por los agentes de viajes y al mismo tiempo agradeció todo el apoyo del sector hotelero y del Hard Rock Hotel y Casino que ha sido la sede de la celebración de las últimas tres ediciones del Summer Glam.

El máximo galardón de la noche es un reconocimiento especial a personas o instituciones que se han destacado durante el año denominado “Infinitas Posibilidades”, el cual en esta ocasión fue entregado a tres personalidades.

El primero fue entregado al ministro de Turismo de la República Dominicana David Collado, por su destacada labor al frente del Ministerio y por su extraordinario trabajo y desempeño para enfrentar los efectos provocados por la pandemia y por sus logros para la recuperación del sector en tiempo récord. La placa fue recibida por el viceministro de Turismo Roberto Henríquez.

Los otros dos reconocimientos fueron entregados el segundo al señor Frank Díaz, CEO de la línea aérea Sky Cana, que inició operaciones desde República Dominicana hacia Estados Unidos y Colombia y el tercero al señor Edmundo Aja presidente de la Cadena Hodelpa Hotels & Resortes por sus grandes aportes al desarrollo del turismo dominicano con hoteles en Juan Dolió, Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata.

En esta edición de Summer Glam 2022 se entregó reconocimientos a las 10 agencias “Top líder en Ventas” del 2019 y del 2020, que por motivo de la pandemia no se pudo entregar y a otras 10 por su trabajo durante el 2021.

Las agencias ganadoras como Top líder en Ventas de los año 2019 y 2020 fueron Fever Consulting Tours Solutions, Viagencia Tours & Travels, Viajes Blasco, Agencia de Viajes La Mocana, Yocabel Travel, Yosandra Tours, Óscar Tours, Life Tours, Idamis Fernández y Luxio Travel.

Mientras que por el año 2021 las que obtuvieron mejores resultados en ventas fueron Jhon Tour Travel, Palm Cana Vacation tours, Gómez Tours, Flexi Travel, Relax Vacation Travel, María Angélica Tours, Fun Events Factory, Tren Tours, World Latin Travel y Mundo Affa Tours and Travel.

La premiación además sirvió de marco para la celebración del Décimo Primer aniversario del nacimiento de Expert Travellers que desde el mes de enero del año 2011 ha venido experimentando un importante crecimiento con oficinas operativas en Santiago, Santo Domingo y Colombia, lo que la ha convertido en uno de los tour operadores de mayor éxito de la República Dominicana.

La celebración en el Salón Fillmore del Hard Rock Punta Cana Hotel & Casino se llevó a cabo por todo lo alto con la orquesta de la popular merenguera Miriam Cruz que con sus pimentosos merengues hizo saltar de sus a asientos a los presentes para llenar la pista de baile.

Los premios Summer Glam 2022 fueron patrocinados por Sanctuary Cap Cana, Palladium Hotel Group, Serenade Punta Cana, Ocean by H10 Hotel, Caribbean Lake Park, Bahía Príncipe Hotels and Resorts, Live Aqua Beach Resort, Segurviajes, Be Live Hotels and Resorts, Princess Hotels and Resorts, Royalton Luxury Resorts, Lopesan Costa Bávaro, Catalonia Hotels, Iberostar Hotels and Resorts, Richard Xpress, AMR Collection, Air Century, Hard Rock Hotel & Casino y Expoturismo.

