Tortuga Bay Puntacana Resort & Club incluido en la lista de 4 estrellas para los premios Star Awards 2023 de Forbes Travel Guide

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA. – El hotel Tortuga Bay Puntacana Resort & Club fue incluido en la lista de instalaciones 4 estrellas de la Guía de Viajes Forbes (Forbes Travel Guide, FTG), para los premios Star Awards 2023, que selecciona los hoteles, restaurantes y spas más destacados del mundo.

Forbes Travel Guide es el único sistema de calificación global independiente que clasifica hoteles, restaurantes y spas de lujo del mundo, mediante la evaluación de inspectores anónimos que califican la calidad de las instalaciones, tomando en cuenta hasta 900 estándares diferentes.

Tortuga Bay Puntacana Resort & Club ofrece 13 villas de lujo frente al mar, con suites de una, dos, tres y cuatro habitaciones, todas situadas a lo largo de una hermosa playa de arena blanca del litoral caribeño del país.

Los huéspedes del Tortuga Bay son recibidos con tratamiento VIP en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), y se les realizan los trámites de inmigración y aduanas para agilizar su llegada al hotel a disfrutar de las amenidades.

Además, tienen acceso a los servicios de primera clase que ofrece Puntacana Resort & Club, incluyendo un campo de golf con 45 hoyos, ocho restaurantes, el mundialmente reconocido Six Senses Spa y la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, cenotes de agua fresca ubicados en un bosque húmedo de 1,500 hectáreas.

Ser reconocidos como un establecimiento de 4 estrellas en la Forbes Travel Guide significa que la propiedad es excepcional, ofrece altos estándares de servicio e instalaciones de alta calidad.

Cada establecimiento seleccionado pasa por un proceso de inspección independiente y anónima, donde se busca evaluar el servicio como las instalaciones, sin embargo, el sistema ideado por FTG, enfatiza también en la gran experiencia vivida y el recuerdo que deja.

Acerca del Tortuga Bay Puntacana Resort & Club

Tortuga Bay Puntacana Resort & Club es un hotel de 13 villas privadas frente al mar diseñado por el reconocido Oscar de la Renta. En 2017, el hotel fue renovado por el diseñador americano Markham Roberts en el 2017, con la meta principal de evolucionar la experiencia de hospitalidad imaginada originalmente por Oscar de la Renta.

En 2019, ocupó el puesto número 11 en la categoría «25 mejores hoteles de lujo» de los premios TripAdvisor Travelers’ Choice, que se determinó en base a millones de opiniones y comentarios de viajeros de TripAdvisor de todo el mundo. En el 2022 recibió el premio “Change Makers” otorgado por la organización The Leading Hotels of the World (LHW), por apoyar a su comunidad y su compromiso con mejorar el bienestar físico, económico y emocional de esta.

Puntacana Resort & Club es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo sostenible. Posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe.

Instagram: @puntacanaresort @tortugabaypuntacana

Facebook: @Puntacanaresortandclub

www.puntacacana.com https://tortugabayhotel.com/

Relacionado