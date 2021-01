Torres y Pérez recibieron confianza de Fermín en quinto partido y no le fallaron

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FANCISCO DE MACORIS.- El dirigente de las Águilas Cibaeñas Félix Fermín reconoció que los cambios realizados en la alineación para el partido del sábado dieron el resultado que esperaba, de manera muy particular con el aporte del torpedero Ramón Torres y el jardinero Juan Carlos Pérez.

“La ofensiva del equipo se había apagado y esa era gran preocupación que tenía, porque desde que llegué para este quinto juego, decidí hacer esos movimientos”, dijo después de conversar con la prensa de manera virtual.

En el partido el campocortista Ramón Torres explotó pegando cuatro indiscutibles, jonrón, doble y dos sencillos con tres vueltas remolcadas en cinco visitas al plato y jugando a la defensa de forma impecable.

“Tenía plena confianza de que Ramón me podía hacer el trabajo y desde que llegué al parque le comunique que estaría jugando”, precisó Fermín luego de la holgada victoria de las Águilas Cibaeñas 9 carreras por 3 sobre los Gigantes del Cibao.

De igual manera Fermín resaltó el aporte del veterano Juan Carlos Pérez, que pegó par de incogibles en tres turnos al bate jugando en el jardín izquierdo. “Nos mantenemos con los ánimos bien en alto para mañana (este domingo)”, aseguró el piloto aguilucho.

La serie que ahora favorece 3-2 a los Gigantes, se muda para un sexto partido este domingo en el Estadio Cibao.

Ramón Torres que también habló después del partido, reveló que su actuación en el partido de ayer ha sido la mejor que ha tenido con el uniforme de las Águilas.

“En cada uno de los turnos estuve siempre calmado, buscando mi pitcheo, y las cosas salieron que queríamos”, manifestó el campocortista que pegó de 5-4, incluyendo jonrón y doble con tres impulsadas.

“Nosotros nunca bajamos la cabeza, y mantuvimos el entusiasmo todo el tiempo, porque sabemos que este equipo tiene la capacidad de regresar en este serie”, pronosticó el nativo de Monción.

Agregó que su respuesta ofensiva se debe a que siempre se mantuvo trabajando en su bateo, “pese a que no está jugando todos los días, pero el manager Fermín, me dijo desde que llegué que está en el line up para hoy, que confiaba en mi”.