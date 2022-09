Toros firman un trío de lanzadores agentes libres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA.- Los Toros del Este dieron más profundidad a su bullpen con la firma de tres lanzadores agentes libres. Se trata de los relevistas derechos José Ramírez, Dauris Valdez y Eric Maríñez.



Ramírez, con cinco temporadas de experiencia de Grandes Ligas con los Yankees, Marineros y Bravos, viene de ser cerrador con los New Jersey Jackals en la Frontier League. Tuvo marca de 4-3, 3.00 con 6 salvamentos, ponchando un total de 48 en solo 27 innings, promedió 16.8 ponches por cada 9 entradas lanzadas.



En la pelota dominicana lanzó tres temporadas con los Gigantes del Cibao. En las mayores lanzó 118.2 innings donde permitió 106 hits y ponchó un total de 111 bateadores.



Valdez es un poderoso brazo cuya recta llega a las 100 MPH y actualmente se recupera de una cirugía Tommy John, por lo que es considerado un proyecto a futuro del club. En las últimas dos temporadas ha lanzazo mayormente entre AA y AAA de los Cachorros de Chicato, este año se vio limitado a solo lanzar 2.2 innings donde ponchó 4 y no le hicieron carreras. El banilejo de 26 años llegó Cachorros en abril del 2021 vía cambio desde San Diego, en ese momento era el prospecto número 18 de los Padres.

En el beisbol dominicano perteneció a los Tigres del Licey.



Maríñez, de 27 años, lanzó esta temporada con los Staten Island FerryHawks, de la Liga del Atlántico, sumando 53 ponches en 57.2 entradas. Fue firmado originalmente en el 2012 como infielder por los Atléticos de Oakland y convertido en 2017 a lanzador. Como pitcher suma 110 ponches en 84.2 innings en su carrera. En el beisbol local también pertenecía a los Tigres del Licey.



Previamente los Toros habían anunciado las firmas, también desde la agencia libre, del relevista Edgar García y del receptor Luis Bernardo. El veterano jardinero Félix Pie también regresa al conjunto naranja, Pie no había sido protegido en el roster de 80 de reserva nativa del club.

