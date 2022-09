Toros dicen se llenaron de talento en el Draft de Novatos 2022 de Lidom

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Toros del Este hicieron de Adael Amador la primera selección del Sorteo de Novatos LIDOM del 2022, un cotizado infielder que pertenece a los Rockies.

Amador, prospecto número 3 de Colorado y número 64 de de todo el beisbol, es un campocorto de 19 años que este año ha tenido una destacada temporada con los Fresno Grizzlies, sucursal Clase A. En 115 partidos, el nativo de Santiago presenta una impresionante línea ofensiva de .294/.409/.445 con 34 dobles, 1 triple, 19 jonrones, 141 anotadas, 81 remolcadas y 36 bases robadas.

“Estamos entusiasmados de poder contar con un talento como Adael”, dijo Raymond Abreu, gerente general taurino, momentos después de escogerlo en la primera ronda. “Su capacidad de embasarse, esa extraña combinación de poder y velocidad para un jugador tan joven lo hace un talento especial y estoy seguro que los fanáticos de La Romana disfrutarán de su juego”, agregó.

Es un bateador de ambas manos de 6’0” que terminó con más boletos (87) que ponches. De hecho, el 15.7% de sus apariciones terminaron en bases por bolas y ha impresionado a los scouts con su capacidad de hacer contacto a ambos lados del plato. Firmó en el grupo de Julio 2 del 2019 por $1.5 millones pero su debut como profesional se retrasó debido a la pandemia. En 2021 en la Arizona Complex League bateó .299/.394/.445

Amador ha logrado poner esos números a pesar de ser hasta 2 años más joven que el promedio en las ligas donde ha jugado.

En la segunda ronda la selección fue el jardinero Jonatan Clase, prospecto número 13 de los Marineros de Seattle. Esta temporada el nativo de Santo Domingo bateó .267 con un OBP de .373, dio 22 dobles, 11 triples, 13 jonrones y se robó 55 bases en 107 juegos para los Modesto Nuts, sucursal Clase A. Desde que firmó en 2019 como profesional, Clase se ha robado 102 bases en 184 partidos. Clase es considerado el jugador más rápido de todo el sistema de liga menor de los Marineros.



En tercer pick fue el infielder Juan Brito, también de los Rockies, otro jugador con alta capacidad de embasarse con buena velocidad. En 107 partidos, Brito bateó .286/.407/.470 con 29 dobles, 6 triples, 11 cuadrangulares y 72 remolcadas. El jugador de 20 años, bateador de ambas manos, se robó 17 bases esta temporada.



El también infielder Manuel Peña fue la selección de cuarta ronda, prospecto número 21 de los Diamondbacks de Arizona. Fue el único jugador al que los Dbacks le dieron un contrato de siete cifras, firmándolo por $1.2 millones en enero del 2021. El bateador zurdo jugó 68 partidos entre la Rookie League y Clase A, promedió .248 con 4 jonrones y 45 remolcadas



La quinta selección fue Adrian Placencia, prospecto número 8 de los Angelinos. Firmado como campocorto por $1.1 millones, Placencia t con tuvo una línea ofensiva de .254/.387/.427 con 23 dobles, 13 jonrones, 83 anotadas y 64 remolcadas en 104 partidos, donde se robó 21 bases.



El antesalista y campocorto Willy Vásquez, prospecto número 10 de los Rays, fue el pick de sexta ronda de los Toros. Este año dio 10 jonrones y se robó 25 bases en Clase A, con promedio de .256. Agregó 21 dobles y 9 triples además de que anotó 78 vueltas.



Fue en la séptima ronda con los Toros eligieron su primer lanzador cuando seleccionaron al zurdo Antonio Jiménez. En 26 partidos, 19 como abridor, tuvo récord de 11-5, 3.74, con 123 ponches en 108.1 innings.



En la octava ronda el club seleccionó al también lanzador Franklin Sánchez, de los Mets de Nueva York. Este año vio acción en 13 partidos, 7 como abridor, con marca de 1-1, 3.90 en 30 innings de 22 hits y 37 ponches.



OTROS PICKS TOROS DEL ESTE



Ronda 9 – Brandol Mézquita – OF – Atlanta

Ronda 10 – Winston Santos – P – Texas

Ronda 11 – Randy Florentino – C – Texas

Ronda 12 – Kelvin Cáceres – P – Angels

Ronda 13 – Juan Carela – P – Yankees

Ronda 14 – Joel Díaz – P – Mets

Ronda 15 – Daniel Vásquez – IF – Kansas

Ronda 16 – Angel Del Rosario – IF – Toronto







