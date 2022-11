Torneo de pesca Marlin Azul cierra temporada del CNSD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La trigésimo primera edición del Torneo Internacional de Pesca al Marlin Azul a celebrarse desde este jueves 3 y hasta sábado 5 de noviembre en la ensenada de Cabeza de Toro, Higuey, marcará el cierre de temporada para el Club Náutico de Santo Domingo, entidad que organiza el evento bajo la dirección de Daniel Medina.

A las cinco de la tarde de este jueves el comité organizador finalizará la inscripción de lanchas y pescadores, y hará entrega de suministros a los participantes. Una hora más tarde se procederá a la reunión de capitanes para posteriormente, a las 7:00 de la noche, dar inicio a la ceremonia de inauguración. Al final habrá un brindis en medio del ambiente familiar que reina en cada torneo.

Pescadores y clubes náuticos de Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana, se harán a la mar desde las primeras horas del viernes, culminando el torneo el sábado 5 con la ceremonia de clausura que contará con la música del maestro Jossie Esteban.

El certamen será totalmente bajo la modalidad de liberación de la especie (All realease), cumpliendo con la resolución 24-2009 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se espera que unas 20 lanchas formalicen inscripción, cada una con un mínimo de tres pescadores y un máximo de cuatro. En la ocasión habrá dos categorías de lanchas: Clase A y Lanchas de Club. Por primera vez se disputará la “Copa Interclubes Reciprocidad”, entre el Club Náutico de San Juan y el anfitrión dominicano.

Las embarcaciones podrán salir y entrar a Cap Cana y Cabeza de Toro. En la categoría A podrán pescar marinos, capitanes y profesionales, en tanto que en la Club no serán permitidos.

Cada aguja azul liberada recibirá 300 puntos y las demás especies no serán válidas para fines de puntuación. El trofeo rotativo del CNSD será otorgado en la categoría de lanchas de Club al pescador que obtenga la mayor puntuación. El tiempo máximo de pelea es de dos horas.

Para la validación de cada liberación las embarcaciones deberán usar una cámara de video digital de alta resolución donde aparezcan la fecha y hora de manera que coincidan con el reporte realizado a control.

El primer día de pesca las lanchas saldrán de Cap Cana a las 7:00 de la mañana y desde Cabeza de Toro media hora más tarde. La tirada de líneas se hará a las 8:00 en punto y la recogido a las 5:30 de la tarde. Al día siguiente la recogida está programada para las 4:30 de la tarde.

