Torneo de fútbol playa Copa Banreservas se disputará en Puerto Plata

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Fútbol efectuará del 14 al 16 de abril de 2022 el Torneo Invitacional de Fútbol Playa Copa Banreservas, el cual se disputará en Playa Long Beach, Puerto Plata con la participación de cuatro clubes. De acuerdo a un comunicado de este jueves, el Atlético Romana Jr, FC Rodríguez García, CDR 5 de Abril y el anfitrión La Gallera FC. Esta competición servirá de preámbulo al calendario nacional de beach soccer de Fedofútbol.

La contienda iniciará el jueves 14 a las 3:30 pm con el duelo entre FC Rodríguez García de Nagua y CDR 5 de Abril de San Cristóbal y a las 4:30 pm jugarán La Gallera FC de Puerto Plata ante Atlético Romana Jr.

El viernes habrá jornada doble, en la mañana abrirán la cartelera 5 de Abril vs Atl. Romana Jr en horario de 9:00 am y a las 10:00 am La Gallera FC recibirá a FC Rodríguez García. Mientras que por la tarde, Atl. Romana Jr. chocará con FC Rodríguez García (4:00 pm) y cerrarán La Gallera vs 5 de Abril (5:00 pm).

El sábado se disputará el partido por el tercer lugar a partir de las 9:00 am y la gran final está pautada para las 10:00 am entre los dos equipos que acumulen más puntos en la primera fase.

El evento contará con la transmisión en vivo a través del canal de Youtube de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol Oficial) y será abierto al público que desee disfrutar de los partidos en Playa Long Beach, Puerto Plata.

Esta competición servirá de antesala al Torneo Nacional de Clubes de Fútbol Playa que la Fedofútbol tiene planificado celebrar de mayo a septiembre de 2022.

