Toril: “Valoramos mucho el punto conseguido”

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Alberto Toril, entrenador del Real Madrid femenino de fútbol aseguró que valoran “mucho” el punto conseguido tras empatar a uno con el Chelsea en la fase de grupos de la UEFA Women’s Champions League.

“Hemos tenido delante a uno de los mejores equipos de Europa. Me ha sorprendido gratamente lo que he visto en el campo. Hemos dado un nivel muy bueno durante muchos minutos del partido, no es fácil aguantarle a este equipo su ritmo y su calidad competitiva. Valoramos mucho el punto conseguido porque no es fácil”, dijo.

“Vemos donde está el listón y estamos llegando. Hemos competido bien, seguimos aprendiendo porque hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender en este nivel. Pero nos vamos contentas, nos vale de mucho lo hecho hoy para el partido del domingo contra el Atlético”, añadió.

En relación al desarrollo del choque, comentó: “Ha podido pasar de todo. Es un resultado justo por lo visto en el campo y eso para nosotras es un paso adelante porque hoy teníamos delante al mejor equipo que he visto como equipo, con muchas variantes, con mucha riqueza táctica… Hemos sido capaces en muchos minutos de contenerlas e incluso de dominar, de generar. Las chicas han hecho un gran esfuerzo”.

“Este es un equipo que tiene una liga de diez o doce partidos, tiene muchos descansos, llega a los partidos con posibilidades de prepararlos. Nosotros somos el equipo que más partidos hemos jugado, jugamos cada tres días. No es fácil mantener el nivel competitivo tan alto y por eso estamos contentas. Es un buen punto que nos marca el camino de dónde queremos llegar”, manifestó.

Asimismo, indicó: “En Champions tenemos muy pocos partidos de experiencia. Para ganar a estos equipos tienes que hacer 90 minutos muy competitivos de muy alto nivel físico. Estamos en eso. Hoy hemos dado muy buen nivel en muchos minutos. Por eso estamos contentas”.

Toril habló además del choque liguero que tendrán este fin de semana contra el Atlético de Madrid: “Hay que ir partido a partido. El más importante ahora es el del Atlético. Estamos segundas en liga con un partido menos, le sacamos dos puntos. Va a ser muy complicado, ellas han tenido toda la semana para prepararlo. Nosotros venimos de un gran esfuerzo hoy pero las chicas están con confianza, preparadas para el domingo”.

