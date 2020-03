Toribio dice Leonel se opone a decisiones de buscar una solución al proceso electoral

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La directora de operaciones del candidato presidencial Gonzalo Castillo en la provincia de Santiago, Aura Toribio, dijo este viernes que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está de acuerdo en que la Organización de Estados Americanos (OEA) supervise las elecciones del próximo 15 de marzo y audite lo qué pasó en los pasados comicios del 16 de febrero.

Sin embargo, destacó que en el país hay un actor que se caracteriza porque cada vez que se toma una decisión en la búsqueda de la viabilidad, de solucionar un problema, éste presenta una negativa.

“Ese actor, le denomino el actor que encarna el espíritu de contradicción, de negación, que todo lo que se presenta es negativo, es malo, ese es Leonel Fernández, y eso no soy yo que lo creo, para muestra un botón, es el país entero”, la dirigente política.

Añadió que no hay un escenario en que él (Fernández) no se encargue de demostrar que “él no quiere, cuando él ve las elecciones, es como el viejo refrán, el ve como el diablo a la cruz”, reiterando que el dirigente de la Fuerza del Pueblo, no quiere le cuenten los votos.

Asimismo, Toribio aseguró que el PLD tiene un alto porcentaje de personas que votarán tanto en las elecciones municipales, como en la presidenciales y congresuales por esta organización política.

No obstante, dijo que de ninguna manera se puede subestimar que el supuesto sabotaje en la pasada elecciones del 16 de febrero no haya afectado este partido, ante esa situación se quiso culpar al PLD, y la oposición trato de sacarle provecho a eso.

La funcionaria destacó, además, que a medida que pasaron los días y las fichas se pusieron sobre la mesa, la población entendió que si alguien no quería que sucediera un sabotaje en las elecciones fue el partido de gobierno que tenía la mayor posibilidad de sacar más alcaldía en esta contienda electoral.

Al participar en el programa Matinal, Toribio dijo que en el PLD se realizan encuestas todo el tiempo porque están seguros del posicionamiento que tienen en la población y resaltó que el panorama de hoy no es el mismo de alrededor del 16 de febrero.

Se recuerda que la OEA hará una auditoría a los equipos del voto automatizado de República Dominicana, esto en respuesta afirmativa a una petición del Gobierno dominicano y de la Junta Central Electoral (JCE).

