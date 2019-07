Toral apuesta a un entendimiento; dice LF ha llevado “sangre nueva” al PLD y a su proyecto

Comparte esta noticia

Afirma “finalmente primó la razón” con retiro del plan reeleccionista

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coordinador para la región del Cibao y el municipio Santo Domingo Norte del sector externo de apoyo al expresidente Leonel Fernández, Luis Toral, dijo este miércoles que el discurso del presidente Danilo Medina trajo paz, y eliminó gran parte de la incertidumbre en el ámbito político, además de reflejar de que el mandatario sí estaba evaluando someter el proyecto de reforma constitucional en busca de un tercer período de gobierno consecutivo.

“Fundamentalmente veo que el discurso del presidente Danilo Medina trajo paz, además le dio la razón a Leonel Fernández, porque todos decían porqué hacer eso, y el propio mandatario en su discurso acepta y ratifica que estaba evaluando que realmente estaba interesado en someter la reforma para él seguir dirigiendo”, manifestó el exgobernador del Banco Central.

Durante una visita de cortesía al director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado Sánchez, y al jefe de redacción de este diario, Luis Brito, acompañado de la encargada de relaciones públicas, Ángela Torres, y su asistente, Lissette de los Santos, Toral resaltó que Medina entró en razón y que se contradijo al decir que había recibido ataques sin ninguna razón.

“Finalmente primó la razón, Dios hizo una gran labor en abrir el entendimiento”, afirmó el dirigente político.

Sobre las diferencias entre las dos corrientes en pugna en el Partido de la Liberación Dominicana, dijo que Leonel Fernández siempre ha hablado de la unidad, y que el sector leonelista lo ha usado para mantener la armonía a lo interno del PLD.

“Leonel viene desde antes con sus acciones hablando de unidad y lo que es la fuerza del sector leonelista que ha levantado, esa fuerza la ha usado para llevar al PLD a la unidad”, puntualizó Toral.

Sobre la frase de la “sangre nueva”, citada en el discurso por el presidente Medina, el ex secretario Administrativo de la Presidencia en la última gestión del extinto expresidente Joaquín Balaguer manifestó que ese elemento lo ha traído Fernández con la integración de nuevos militantes y simpatizantes a su corriente.

“La gente se ha equivocado con que sangre nueva es juventud, sangre nueva es el que entra, Leonel ha inyectado ya 900 mil personas en el torrente leonelísta”, aseguró.

Distancia entre líderes del PLD

El coordinador del sector externo expresó que existe un malestar entre ambas facciones del partido, razón por la que asegura al final de todo el PLD tiene que unirse porque no puede haber tanta maldad para que le haga daño a ese colectivo político.

De igual modo, hizo referencia a la unidad por la cual siempre aboga Leonel Fernández, poniendo como ejemplo cuando el expresidente puso a disposición del PLD la entrega de los dos millones de firmas que le fueron entregadas en un acto realizado en el Centro Olímpico, en el 2011, para apoyar al candidato de la organización, que entonces era Danilo Medina.

“¿Cómo es posible que hoy Danilo Medina, que está imposibilitado, no haga lo necesario para que su partido se unifique y lleve al mejor candidato que es Leonel?”, se preguntó Toral.

El político también enfatizó en que Fernández desistió de reformar la Constitución en el año 2011.

“Leonel, en su discurso del 2011, desistió de reformar la Constitución…si se compara con el discurso de Danilo Medina del pasado lunes, se van a dar cuenta de las dos figuras políticas de las que estamos hablando; esta vez ni siquiera se mencionó que se va a apoyar al candidato, de que voy a unificar el partido”, destacó Toral.

Unificar al PLD

Luis Toral consideró que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina tienen la responsabilidad de unificar al PLD, ya que ese trabajo no lo puede hacer una sola persona.

“Leonel está rompiendo el hielo, nos ha dado instrucciones precisas de que respetáramos tanto a Danilo como a todo su entorno, que los buscáramos y profundizáramos la amistad, que tratáramos de acercarnos todos, pero yo no me puedo acercar a ti si tú no me dejas hacerlo”, planteó.

“Desde antes del discurso (de Medina) ya Leonel tenía una posición de flexibilidad; naturalmente se ha dicho y el propio presidente dijo que nosotros lo atacamos, pero no es verdad, en la mente de ese equipo estaba en que si tú estabas opuesto a reformar la Constitución, tú estabas atacando al Gobierno y atacando a Danilo Medina”, expuso.

Asimismo, exteriorizó que el país debe estar por encima de todo interés personal y de los intereses partidarios, agregando que “si no se une el partido, entonces cómo quieres unir la nación”.

El exgobernador del Banco Central recalcó en que el presidente Medina debería ser el árbitro y equilibrio, para decirles a todos que vayan a las primarias y que cada quien que quiera que aspire.

“Danilo lo que debería ser es el equilibrio, debería ser el árbitro, y decirle a todos que vayan a las primarias y que cada quien que quiera que aspire y que participe, yo voy a apoyar al que gane independientemente de quien sea, eso haría un líder que dirige la nación”, enfatizó Toral.

Le pidió al presidente Medina que asuma esa posición de equilibrio, “y no importa, su gente puede participar, pero que él sea el equilibrio, porque de lo contrario él mismo está dañando el final de su gobierno, está siendo un hombre sectario”.

Primarias simultáneas

En cuanto a la celebración de las primarias simultáneas, a celebrarse el próximo 6 de octubre, aseguró que aunque Danilo Medina no se convierta en el equilibrio del partido la facción leonelista igualmente participará en esos comicios internos.

“Si él no se convierte en un equilibrio nosotros igualmente participaremos en ese encuentro democrático, el cual sobre pasa los estamentos partidario, que no es peledeísta, es de la ciudadanía en general que votará por el que mejor entienda”, manifestó.

Reunión de pre candidatos

En lo concerniente a la reunión sostenida por Medina con seis de los precandidatos del PLD, el martes, Toral alegó que el grupo leonelísta no tiene temor, debido a que su trabajo se ha fundamentado en defender la Carta Magna exigiendo que sean respetados los pactos, la ley y la propia Constitución.

“Lo que ganó el país esta semana no tiene precio, y es mantener la institucionalidad; voy más lejos, quizás lo que están preparando es otra lucha y por eso quieren hacer como un enfrentamiento a Leonel”, subrayó.

“Lo que me da más pena es ver a siete precandidatos apoyando la reforma constitucional para que Danilo se reelija, ¿cómo es posible?, son precandidatos que quieren que el presidente se reelija”, argumentó.

Toral dijo no entender cuál es la razón para hacer perder al presidente del partido que puede garantizar que la organización oficialista continúe en el poder y que el país continúe por los buenos senderos que lleva.

Odio hacia Leonel Fernández

Al referirse a los constantes ataques dirigidos a Leonel Fernández por parte de precandidatos y del entorno del Presidente de la República, aseguró que los mismos podrían originarse de sentimientos personales, sin entender los fundamentos y bases de los mismos contra quien llevó al partido, siendo minoritario, a gobernar los destinos de la nación y siendo por años el principal partido.

“¿Cuál es la razón?, tiene que ser algún encono personal, pero además de eso son personas que se hicieron importantes porque Leonel los llamó a participar de su gobierno”, resaltó.

Prioridades de un próximo gobierno

El representante del sector leonelísta urgió que quien gobierne la nación en los próximos años tendrá una serie de retos que deberán ser tomados muy en cuenta, debido a que muchos son los problemas que afectan a la nación en la actualidad.

La inseguridad ciudadana, la deuda externa, la migración, educación y la producción agrícola son los principales rubros en los cuales un mandatario deberá enfocar su gobierno en los años venideros, ya que son los que verdaderamente regirán el desarrollo de la sociedad dominicana.

DATO A RESALTAR: Toral: “Leonel está rompiendo el hielo, nos ha dado instrucciones precisas de que respetáramos tanto a Danilo como a todo su entorno”.

Luis Toral y Persio Maldonado Sánchez, director general de El Nuevo Diario.

De izquierda a derecha, Emilio Brito, Lissette de los Santos, Luis Toral, Persio Maldonado, Ángela Torres, Luis Brito y Joel Sardá.

