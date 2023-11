Tony Peña sobre situación de Águilas: “Nosotros no estamos fuera, quedan 33 juegos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las Águilas Cibaeñas coronaron con una barrida sobre los Tigres en la serie Titanes del Caribe en New York, desde donde su dirigente Tony Peña ha dado el grito de guerra para lo que resta del torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

“Nosotros no estamos fuera como todo el mundo dice, “las Águilas no van para ningún lado”, quedan 33 juegos, mucha pelota. A veces cuando un equipo comienza bien, cuidado, que se le puede meter la mala racha que se le ha metido a las Águilas”, dijo Peña en declaraciones recogidas por El Nuevo Diario, en cobertura especial desde New York, gracias al patrocinio del Ministerio de Turismo y el Grupo CID.

“Nosotros vamos a seguir jugando, vamos a tratar de seguir ganando, no vamos a jugar para ningún otro equipo, vamos a jugar para las Águilas Cibaeñas y su fanaticada”, indicó un enérgico Peña, quien a su regreso a Lidom esta semana, tratará de dejar detrás una racha de ocho derrotas consecutivas.

Al respecto de esta situación, Peña fue cuestionado sobre su decisión de tomar el comando de las Águilas, en un difícil momento como el que enfrentan.

“Prefiero sufrir adentro, porque de afuera no puedo hacer nada. Siempre estuve viendo los juegos y me daba una idea de lo que podría hacer al tomar el trabajo”, detalló Peña.

El capataz de las Águilas se refirió a la postura del dirigente de los Tigres, José Offerman, quien restó importancia a las derrotas y decidió darle juego a cada uno de sus jugadores durante la serie disputada en el City Field, hogar de los Mets de New York.

“La opinión de Offerman yo se la respeto, porque cada quien dice lo que siente y en realidad ellos están en una buena posición y uno puede entender también, que muchas veces un dirigente no puede arriesgar a sus jugadores, de que pueda suceder una lesión, ósea, que yo respeto la opinión de él”, explicó Peña, quien estableció que su forma es diferente a la de su colega.

“Yo soy diferente, aunque sea jugando beisbol en el patio de mi casa, a mi me gusta ganar, a mí no me gusta perder”, concluyó Peña.