Tony Peña Guaba califica de irresponsable al presidente Danilo Medina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Tony Peña Guaba, calificó este miércoles de irresponsable al presidente de la República, Danilo Medina y su gobierno, al tiempo que señaló que en el país parecería que se está jugando con la pandemia del COVID-19.

“Danilo Medina es un irresponsable, porque él es el presidente de la República, él, es quien tiene que estar hablando al país cada semana, él, es quien tiene que proveerle de salud a este país”, resaltó Peña Guaba.

El también supervisor nacional de campaña de Luis Abinader, presentó varias cuestionantes a las acciones del gobierno con relación al manejo del COVID-19 en el país. “¿Cómo es posible que aquí se estén haciendo 2,000 pruebas y el gobierno no esté haciendo 10 o 15 mil pruebas? ¿Cómo es posible que aquí no se abran los hospitales de emergencia permanentemente que hagan un mayor seguimiento de este proceso como lo tienen todos los países del mundo? Pero aquí parecería que se está jugando con la pandemia”, enfatizó Peña Guaba.

Peña Guaba expresó, además, que todos los presidentes del mundo están al frente de la situación del COVID-19 en su país, al único que ve que ha delegado esa posición para dárselo a otra gente es a Danilo Medina, “lamentablemente en la República Dominicana están apostando a utilizar más de 100 mil millones de pesos para usarlos en campaña electoral para ver si les pueden ganar las elecciones al (PRM)”, indicó.

“Eso no fue lo que aprobamos en el congreso, nosotros aprobamos un plan de emergencia para el país, para todos los dominicanos no para el (PLD), si el gobierno no modifica su comportamiento nosotros no podemos seguir colaborando de la forma que lo estamos haciendo, porque el gobierno lo que ha hecho es burlarse de nosotros, burlarse del pueblo dominicanos, burlarse del Congreso Dominicano”, recalcó Peña Guaba.

