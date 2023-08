Tony Peña Guaba afirma solamente Dios podría impedir que Abinader no gane en el 2024

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba, expresó este martes que solamente Dios podría impedir que el actual presidente Luis Abinader gane las próximas elecciones del 2024.

«Es casi imposible, solamente que Dios no quiera que Luis Abinader no vuelva a ganar las elecciones, eso se ve muy claro», dijo, durante una entrevista en el Rumbo de la Mañana de RCC Media que se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.

«En los procesos electorales el panorama se ve lo que viene y el que no lo ve es porque es ciego, miope o tiene astigmatismo, no sé.. porque es que son cosas muy claras», añadió.

Asimismo, aseguró que la República Dominicana es el país quizás de más estabilidad económica en América Latina, tras la gestión del mandatario.

«Los números macroeconómicos que tiene el Gobierno dominicano dice que Luis Abinader va a ganar primera vuelta, aquí no hay crisis financiera, no hay crisis de ningún tipo ni sanitaria. El Gobierno tiene por primera vez más de 200 mil empleos en zona franca, el turismo va camino a tener 11 millones de persona», recordó.

El funcionario reveló además que la población ve al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como «un signo lamentablemente de desfalco, con problema de situaciones del heraldo público.

«Fíjate que todas las semanas se están yendo gente del partido… de cada 20 miembros, 2 cogen para la Fuerza del Pueblo y 18 para el PRM», puntualizó.

«La gente no quiere estar en el PLD, y ¿Cómo un partido así puede ganar las elecciones?… No es una cuestión que yo quiero o no quiera, señores eso está ahí a la vista de todo el mundo», sostuvo.

Sobre una posible alianza entre el PLD y La Fuerza del Pueblo, Peña Guaba apuntó que «si el Partido Liberación Dominicana apoya a Leonel Fernández, Leonel Fernández va a absorber al PLD y si Leonel vuelve para atrás y apoya al PLD, el partido va absolver a Leonel y a La Fuerza del Pueblo.

