Tony Peña Guaba afirma “conmigo se van muchos perredeístas”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente político Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba manifestó, tras su renuncia del Partido Revolucionario Dominicana (PRD), que con él se irían muchos simpatizantes de esa organización política.

“Conmigo se van muchos perredeístas de todos los niveles”, expresó Peña Guaba, al tiempo de informar que la semana próxima anunciará sus siguientes pasos en la política.

Sobre su decisión de abandonar el partido blanco, el dirigente indicó en su cuenta de Twitter que “a estas alturas de mi vida, no voy a militar en un partido bisagra y sin propuestas. No voy a trabajar para regalarle 80 años de historia a un sector que no siente, ni padece por el país”.

“Lamento por el pueblo dominicano que le quería devolver el PRD. Lo lamento por los miles y miles de perredeístas que esperaban un PRD en las calles, haciendo oposición. Hablando de propuestas y soluciones al país”, manifestó.

Peña Guaba hizo pública la renuncia tras la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), que rechazó un recurso depositado por éste en el que solicitaba al órgano contencioso la designación de un administrador judicial para organizar todo el proceso interno del PRD hasta tanto se elijan nuevas autoridades.

